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"Ласі шматочки" для ворога: Путін поставив за мету захопити одразу два міста

Даяна Швець
2 грудня 2024, 00:30
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Цього року окупанти можуть похвалитися лише знищенням українських міст, таких як Авдіївка та Вугледар.
ВСУ, фронт
Ворог поставив за мету продавити ситуацію на фронті / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Генштаб ВСУ

Найголовніше:

  • Росія стирає в золу українські міста
  • Путін захоче захопити Мирноград та Куп’янськ

Російські окупанти продовжують активно досліджувати лінію фронту в пошуках слабких місць в українській обороні, щоб спробувати прорвати її. Про це 1 грудня заявив експерт з національної безпеки Іван Варченко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Наразі основними напрямками їхніх атак є Курахівське та Покровське, але ситуація може швидко змінитися. Наступними цілями можуть стати Мирноград у Донецькій області та Куп’янськ на Харківщині, які росіяни вважають стратегічно важливими точками.

відео дня

Варченко зазначив, що цього року окупанти можуть похвалитися лише знищенням українських міст, таких як Авдіївка та Вугледар.

"Але водночас, якщо їм потрібно говорити про велич Росії та велику російську другу у світі армію, то, звісно, Авдіївкою та Вугледаром вони навряд чи можуть переконати свого російського споживача, який із кожним днем стає більш вимогливим", — зауважив Варченко.

Що відомо про Вугледар / Инфографика: Главред

Він наголосив, що для Росії важливо не просто захоплювати українські території, а й знищувати міста, залишаючи після себе руїни.

"Для них важливі такі символічні речі й вони намагаються слідувати своїй попередній тактиці. Куп’янськ, Часів Яр, Мирноград, Покровськ; частина територій, які були відвойовані влітку минулого року українськими Силами оборони на Запорізькому напрямку; спроби закріпитися на правому березі Дніпра, або на всій території лінії фронту, яка пролягає під Дніпром, звісно ж, усе це для Росії залишається важливим", — сказав експерт.

Серед інших важливих напрямків експерт виділив Курський, де українські Сили оборони продовжують утримувати значні території. Ця ділянка має важливе геополітичне значення, що робить її ключовою у протистоянні.

"Для Росії це суттєвий подразник. Ми розуміємо, що для них дуже важливі будь-які просування на цьому напрямку здійснювати. В черговий раз вони не шкодуватимуть ні техніки, ні сили. Те, що в окремих місцях використовується більше техніки, а в окремих менше, це, можливо, якоюсь мірою пов’язано з тим, що хтось із командирів усе-таки намагається подумати хоча б деякою мірою головою", — висловив думку Варченко.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ще є шанси, що ЗСУ можуть обламати плани Путіна. Розуміючи, що через рік станеться колапс в їхній армії, агресори роблять ставку на те, що ми зламаємося не через рік, а, наприклад, через 2-3 місяці, що ми зламаємось до весни.

Окрім цього, генерал Микола Маломуж видав правду про ситуацію на Курщині. За його словами, з деяких територій ЗСУ відійшли для того, щоб не втрачати бійців.

Водночас перед інавгурацією Трампа Путін готовий піти на підступник крок. Цілком ймовірно, що нас очікують найжорсткіші бої за всю війну.

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Хто такий Іван Варченко?

Іван Григо́рович Ва́рченко (нар. 25 червня 1974, м. Харків) — український політичний та громадський діяч, в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації (з 2014), депутат Харківської обласної ради (з 2010), голова Харківської обласної організації партії "Реформи та порядок" (2001—2013), один з організаторів та член координаційної ради Харківського Євромайдану. Радник Міністра внутрішніх справ(2015), пише Вікіпедія.

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