"Ласі шматочки" для ворога: Путін поставив за мету захопити одразу два міста

Цього року окупанти можуть похвалитися лише знищенням українських міст, таких як Авдіївка та Вугледар.

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Ворог поставив за мету продавити ситуацію на фронті / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Генштаб ВСУ

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Росія стирає в золу українські міста

Путін захоче захопити Мирноград та Куп’янськ

Російські окупанти продовжують активно досліджувати лінію фронту в пошуках слабких місць в українській обороні, щоб спробувати прорвати її. Про це 1 грудня заявив експерт з національної безпеки Іван Варченко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Наразі основними напрямками їхніх атак є Курахівське та Покровське, але ситуація може швидко змінитися. Наступними цілями можуть стати Мирноград у Донецькій області та Куп’янськ на Харківщині, які росіяни вважають стратегічно важливими точками.

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Варченко зазначив, що цього року окупанти можуть похвалитися лише знищенням українських міст, таких як Авдіївка та Вугледар.

"Але водночас, якщо їм потрібно говорити про велич Росії та велику російську другу у світі армію, то, звісно, Авдіївкою та Вугледаром вони навряд чи можуть переконати свого російського споживача, який із кожним днем стає більш вимогливим", — зауважив Варченко.

Що відомо про Вугледар / Инфографика: Главред

Він наголосив, що для Росії важливо не просто захоплювати українські території, а й знищувати міста, залишаючи після себе руїни.

"Для них важливі такі символічні речі й вони намагаються слідувати своїй попередній тактиці. Куп’янськ, Часів Яр, Мирноград, Покровськ; частина територій, які були відвойовані влітку минулого року українськими Силами оборони на Запорізькому напрямку; спроби закріпитися на правому березі Дніпра, або на всій території лінії фронту, яка пролягає під Дніпром, звісно ж, усе це для Росії залишається важливим", — сказав експерт.

Серед інших важливих напрямків експерт виділив Курський, де українські Сили оборони продовжують утримувати значні території. Ця ділянка має важливе геополітичне значення, що робить її ключовою у протистоянні.

"Для Росії це суттєвий подразник. Ми розуміємо, що для них дуже важливі будь-які просування на цьому напрямку здійснювати. В черговий раз вони не шкодуватимуть ні техніки, ні сили. Те, що в окремих місцях використовується більше техніки, а в окремих менше, це, можливо, якоюсь мірою пов’язано з тим, що хтось із командирів усе-таки намагається подумати хоча б деякою мірою головою", — висловив думку Варченко.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ще є шанси, що ЗСУ можуть обламати плани Путіна. Розуміючи, що через рік станеться колапс в їхній армії, агресори роблять ставку на те, що ми зламаємося не через рік, а, наприклад, через 2-3 місяці, що ми зламаємось до весни.

Окрім цього, генерал Микола Маломуж видав правду про ситуацію на Курщині. За його словами, з деяких територій ЗСУ відійшли для того, щоб не втрачати бійців.

Водночас перед інавгурацією Трампа Путін готовий піти на підступник крок. Цілком ймовірно, що нас очікують найжорсткіші бої за всю війну.

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Хто такий Іван Варченко? Іван Григо́рович Ва́рченко (нар. 25 червня 1974, м. Харків) — український політичний та громадський діяч, в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації (з 2014), депутат Харківської обласної ради (з 2010), голова Харківської обласної організації партії "Реформи та порядок" (2001—2013), один з організаторів та член координаційної ради Харківського Євромайдану. Радник Міністра внутрішніх справ(2015), пише Вікіпедія.

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