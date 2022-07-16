Як змусити армію РФ відступити: український генерал озвучив рецепт

Микола Маломуж спрогнозував подальший хід війни в Україні / Фото УНІАН

Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж спрогнозував, як розвиватимуться події на війні до кінця літа і чи можна очікувати перелому.

За його словами, всі озвучені Росією плани буде дуже складно реалізувати, за винятком, можливо, частин Луганської та Донецької областей.

"В України - потужний кадровий потенціал, близько мільйона військовослужбовців. Ми вже пройшли етап навчання і злагодження, ми проводимо ротацію й готуємо спеціальні підрозділи для тактичних і стратегічних наступальних операцій. Озброєння надходять вже більш системно, не за ленд-лізом, а за прямими угодами, укладеними з представниками країн "рамштайнської" групи. Це і високоточні ракети, і далекобійні самохідні гаубиці на тягачах, радіотехнічні засоби, танки, безпілотники. Це техніка на рівні п'ятого-шостого покоління. Технологічно це набагато вище, ніж озброєння, техніка і ракетні системи РФ", - сказав Маломуж в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

При цьому він додав американські РСЗВ HIMARS показали, які удари можна наносити в далекому тилу ворога.

"Це 80 км, по морю – до 120 і 250 км. Це передумова не лише для оборони, наприклад, на східному напрямку, на Донецькому і Харківському, а й для задіяння об'єднаних сил у напрямку Херсона та Запорізької області", - сказав генерал.

Що стосується наступальних операцій на Херсонському напрямку, то, за словами Маломужа, зараз дуже важливо привести ворога в оточення в паніку.

"Тоді можна очікувати, що і на запорізькому, і навіть на східному напрямку паніка ворога буде породжувати ланцюгову реакцію та призведе до відступу. Це додасть невпевненості іншим окупаційним військам в інших українських регіонах, на інших стратегічних напрямках", - зазначив військовий.

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Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська почали виходити з оголошеної раніше оперативної паузи і намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Напередодні загарбники провели серію обмежених наземних атак у напрямку Слов'янська, Сіверська, траси Бахмут – Лисичанськ та Донецька. Про це йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни.

Раніше експерти заявили, що війна в Україні може закінчитися згідно з трьома сценаріями. Це багаторічний затяжний конфлікт, динамічна розв'язка або завершення війни до кінця року.

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