Росія готує масштабний наступ на Донбасі: де чекати боїв

Масштабний наступ імовірно почнеться вздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут / Фото УНІАН

Російська окупаційна армія після "оперативної паузи" імовірно планує масштабний наступ вздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут. Однак немає ознак того, як скоро цей наступ почнеться і де саме буде зосереджений. Про це йдеться в повідомленні вашингтонського інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що окупанти почали наступати за 8 км від Сіверська на Верхньокам'янське.

У Генштабі раніше заявляли, що атаки ворога в цьому районі відбито. Водночас російські найманці писали, що нібито встановили "оперативний контроль" у Сіверську. Інститут вивчення війни не зміг самостійно перевірити твердження РФ.

Крім того, українська армія дала вогневу відповідь російським військовим, які штурмували населені пункти на південний схід від Бахмута. Бої велися в 20 км від міста.

Армія РФ відновила наступальні операції на північний схід від Авдіївки, ймовірно, намагаючись обійти українські укріплення в цьому районі, пояснюють експерти.

Разом з тим українські сили зупинили просування росіян в Кам'янці, приблизно в 6 км на північний схід від Авдіївки, після того, як раніше того ж дня російські війська нібито частково домоглися успіху в цьому районі.

Карта боїв у Донецькій області / understandingwar.org

Нагадаємо, 7 липня в Міноборони РФ офіційно оголосили про "паузі в боях" в Україні. Як зазначив представник відомства, в підрозділах, що виконували "бойові завдання", проходять заходи "з поповнення бойових можливостей". Також у російському відомстві кажуть, що нібито хочуть дати можливість відпочити російським військовим, яких кинули воювати в Україну.

Аналітики ISW вважають, що РФ готується до масштабнішого наступу, а "оперативну паузу" використовує як прикриття.

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