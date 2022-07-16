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Оперативна пауза закінчилася: армія РФ піде в наступ упродовж трьох діб - ISW

16 липня 2022, 08:46

Десятиденної оперативної паузи недостатньо для військ РФ, щоби повністю відновити сили для великомасштабного наступу, вважають аналітики.

Військові РФ
Відновлення наступу росіян може застопоритися / Фото instagram.com/rus__army

Російські окупаційні війська почали виходити з оголошеної раніше оперативної паузи й намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Напередодні загарбники провели серію обмежених наземних атак у напрямку Слов'янська, Сіверська, траси Бахмут – Лисичанськ та Донецька. Про це йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що атаки окупантів, як і раніше, носять дрібномасштабний характер і в основному не увінчалися успіхом.

"Якщо оперативна пауза дійсно закінчилася, росіяни, найімовірніше, продовжать і розширять такі атаки в найближчі 72 години. Але також вони можуть чергувати більш короткі паузи з посиленням атак протягом декількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції", – припускають в ISW.

Експерти зазначають, що десятиденної оперативної паузи недостатньо для військ РФ, щоби повністю відновити сили для великомасштабного наступу.

"Таким чином, відновлення наступу росіян може коливатися або навіть застопоритися на якийсь час", - вважають в ISW.

15 липня російські війська завдали локальних ударів і обстрілів північніше Слов'янська. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили наступ окупантів на Богородичне, приблизно в 20 км на північний захід від Слов'янська.

Разом з тим ворог намагався просунутися через цей населений пункт і продовжив удари по Слов'янську, а також районах південно-західніше і південно-східніше Ізюма в Харківській області.

Карта бойових дій в Україні
Фото understandingwar.org

ЗС РФ продовжують обстрілювати територію Святогірської лаври (монастир приблизно в 19 км на північний схід від Слов'янська), з чого випливає, що вони не перетинали річку Сіверський Донець в цьому районі.

Паралельно ворог завдавав ударів в районі Лисичанська, прагнучи просунутися до Сіверська. Окупанти безуспішно намагалися захопити Спірне (приблизно за 13 км на південний схід від Сіверська), щоби перекрити українські наземні комунікації вздовж траси Т0513. Також російські сили продовжували обстрілювати Краматорськ, Григорівку і Закотне, завдали авіаудару по Верхньокам'янському.

Свої наступальні операції противник вів і на північний схід від Бахмута, ймовірно, намагаючись захопити трасу Т1302 Бахмут-Лисичанськ. Окупанти безуспішно атакували Нагірне і Білогорівку по трасі Т1302. Українські сили відбили атаки противника на Вуглегірську ТЕС, Вершину і Кодему на південний схід від Бахмута.

При цьому 15 липня війська РФ відновили штурм населених пунктів на схід від кордону Донецької та Запорізької областей. Але їхні спроби просунутися в бік Водяного і Павлівки, приблизно в 40 і 50 км на північний захід від Донецька, не увінчалися успіхом.

Карта бойових дій навколо Донецька
Карта бойових дій навколо Донецька / Фото understandingwar.org

Експерти зазначають, що десятиденної оперативної паузи недостатньо для військ РФ, щоби повністю відновити сили для великомасштабного наступу.

"Таким чином, відновлення наступу росіян може коливатися або навіть застопоритися на якийсь час", - вважають в ISW.

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Як повідомляв Главред, 7 липня Міноборони РФ офіційно оголосило про "паузу в боях" в Україні. Як зазначив представник відомства, в підрозділах, що виконували "бойові завдання", проходять заходи "з поповнення бойових можливостей".

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські окупанти в Луганській області працюють над відновленням своєї боєздатності. Вони нарощують сили, щоби відновити наступ. При цьому загарбники бояться, щоби Збройні Сили України не встигли перехопити ініціативу на полі бою, поки в російській армії триває оголошена Росією так звана "оперативна пауза". Тому окупанти продовжують проводити обмежені наступальні дії.

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