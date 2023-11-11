Мирні переговори з РФ і територіальні поступки: Єрмак зробив заяву

Коли, як і про що говорити – це рішення України, українського народу і керівництва держави.

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Захід не тисне на Київ щодо мирних переговорів з Кремлем - Єрмак / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ щодо того, що офіційні особи США та Європи нібито почали обговорювати з Україною тему мирних переговорів з країною-агресором Росією.

За його словами, західні партери не тиснуть на Київ щодо мирних переговорів з Кремлем.

"Треба не забувати – у нас триває війна, тому я вірю у факти. Я жодного разу не чув про жодний тиск і навіть пропозиції щодо якихось переговорів. Наші партнери завжди говорять: коли, як і про що говорити – це рішення України, українського народу і керівництва", – сказав Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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При цьому глава ОП вважає, що росіяни самі закидають інформацію про переговори в західні ЗМІ.

"Якщо ви подивитеся на офіційні заяви керівництва Росії, то, безумовно, вони про це говорять, вони це не приховують", - сказав Єрмак.

Він акцентував на тому, що жодного "Мінська-3" під час президентства Володимира Зеленського не буде.

Також Єрмак запевнив, що Україна не відмовиться від звільнення окупованих територій заради вступу до НАТО.

"По-перше, це не обговорюється в жодному форматі. Позиція незмінна - жодних умов щодо наших територій, нашої незалежності, нашого суверенітету. І ми навіть не чуємо цього від жодного з наших партнерів. Це не є предметом для обговорення. Я вважаю, що це дуже систематично підкидається росіянами з різних джерел", – сказав Єрмак.

Мирні переговори - що відомо

Офіційні особи США та Європи нібито обговорюють з українським урядом можливі мирні переговори з країною-агресором Росією для припинення війни. Про це писало американське видання NBC з посиланням на одного чинного високопоставленого чиновника США і одного колишнього високопоставленого американського чиновника, знайомого з ходом дискусій.

Заступник представника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що США не проводили з Україною консультацій з приводу можливого старту "мирних переговорів" з країною-агресором РФ.

За його словами, Держдеп США нічого не знає про подібні консультації з українською стороною. Пател підкреслив: Вашингтон не збирається підштовхувати Київ до переговорів з Кремлем.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що час для проведення мирних переговорів між Україною та РФ ще не прийшов.

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