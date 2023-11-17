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Росія має намір влаштувати в Україні переворот: Зеленський розкрив плани ворога

Андрій Ганчук
17 листопада 2023, 12:37
Україна не піде на будь-які формати перемовин із агресором Росією, які передбачають заморозку війни, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, РФ
Росія "хоче" запустити в Україні сценарій "Майдан-3", - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Спецслужби Росії мають намір влаштувати в Україні розкол і хаос, щоб змістити главу держави незаконним шляхом. Москва підготувала план дезінформації, який відомий як "Майдан-3". Київ не піде на будь-які перемовини із росіянами, які передбачають заморозку війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Bloomberg, український гарант розповів про те, що російські спецслужби збираються влаштувати в Україні переворот. Москва хоче добитися силового зміщення президента країни.

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів. Є план дезінформації, відомий як "Майдан-3", - сказав Зеленський.

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Президент пояснив, що Майдан для РФ – переворот, отже, "операція зрозуміла".

Також Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не піде на будь-які перемовини із РФ, які передбачають заморозку війни.

Фейки Росії про "великий розкол" в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Росія почала розганяти фейкову інформацію про нібито розкол у відносинах політичного і військового керівництва України. Такий крок пов'язаний тим, що російські окупанти не можуть добитися суттєвого просування на полі бою.

"Я хочу звернутися до тих, хто тут і підтримує їх, хто з ними має зв'язки. Майте на увазі, що ви всі будете за це нести відповідальність", – попередив чиновник.

У Зеленського поставили крапку в гучному скандалі - зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак спростував інформацію, згідно з якою нібито готується звільнення Валерія Залужного з поста головнокомандувача ЗСУ.

"У нас є єдина позиція - перемогти в цій війні. Але, безумовно, сьогодні йде постійний діалог, робота 24/7. Ми повинні бути ще розумнішими, ще креативнішими", - підкреслив глава ОП.

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новини Росії Володимир Зеленський державний переворот війна Росії та України
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