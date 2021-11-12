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Кремль може прагнути до просування вглиб території України - Кулеба

12 листопада 2021, 09:23

Коли живеш поруч з Росією впродовж семи років в умовах збройного конфлікту, то вчишся турбуватися, зазначив глава українського МЗС.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / УНІАН

На кордоні з Україною зосереджено російські війська і техніку, що може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі" на українську територію, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ABC News.

"Ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність", - заявив міністр.

Кулеба додав: коли живеш поруч з Росією впродовж семи років в умовах збройного конфлікту, то вчишся турбуватися. При цьому, за словами глави українського МЗС, американська влада показала, що готова не лише говорити, але й діяти.

"Сполучені Штати готові не лише говорити, а й діяти, діяти, щоби стримувати Росію і зміцнювати здатність України захищати себе", - сказав він.
Як повідомляв Главред, 30 жовтня видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, писало, що Росія знову нарощує свої збройні сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.

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Також в Мережі публікували ролики, на яких відображено пересування великої кількість російської військової техніки на півдні та заході країни. Були помічені зокрема танки і ракети. Мета їхнього знаходження там поки невідома.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрацію військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку та персонал біля кордонів України. Знімки було зроблено в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

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