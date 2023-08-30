Вкрай потрібні у військах: офіцер пояснив, кого призиватимуть до ЗСУ у вересні

Капітан ЗСУ Валерій Прозапас заявив, що Україні нудний нормальний мобілізаційний план. ЗСУ потрібні майже всі військові спеціальності.

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Мобілізація до ЗСУ триває / колаж Главред, фото УНІАН та ТСН

В Україні нещодавно увосьме президент Зеленський і Верховна Рада продовжили дію воєнного стану та загальну мобілізацію - на період до 15 Листопада 2023 року. В даний час чоловіки у віці від 18 до 60 років продовжать отримувати повістки, і якщо ВЛК визнає їх придатними до військової служби і вони не мають права на відстрочку, вони можуть вступити до лав ЗСУ, повідомляє портал "Дзеркало тижня".

Як каже капітан ЗСУ Валерій Прозапас, такий крок - необхідний, адже українська армія вкрай гостро потребує людей.

"Нам потрібен нормальний мобілізаційний план. Тому що ми не можемо пройти весь шлях по тому складу армії, яким почалася війна. Потрібно людям доносити, що переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через збройні сили. Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям", — підкреслив він.

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За словами офіцера, зараз ЗСУ потребує практично всіх військових спеціальностей-штурмовиків, танкістів, артилеристів, піхотинців, операторів дронів, водіїв і парамедиків.

Раніше у Верховній Раді повідомили деталі мобілізації. Член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що на сьогодні мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі.

Нагадавши, Кабмін розширив повноваження військкоматів і тепер повістки будуть давати всім. Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.

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