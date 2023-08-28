Посилення призову в Україні: у Раді повідомили деталі мобілізації

Від початку війни в Україні відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи, повідомив Веніславський.

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У ВРУ пояснили про посилену мобілізацію / колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН

Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що на сьогодні мобілізація в Україні проводиться у плановому режимі.

Як зазначив нардеп у телемарафоні "Єдині новини", що від початку війни в Україні відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи.

"Наразі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії", - сказав Веніславський. відео дня

Попри це, він наголосив, що війна призводить до втрат - є загиблі та поранені військові, тому втрати потрібно поповнювати.

"Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями", - заявив нардеп.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 15 листопада. Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – парламентарі підтримали відповідний законопроект.

Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати лише "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати - залучати до роботи на економіку.

Кабмін розширив повноваження військкоматів і тепер повістки даватимуть усім. Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.

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