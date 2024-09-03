Червоні лінії перекреслено, Україна може запропонувати РФ 'жест доброї волі' – політолог

Операція на Курщині стала остаточним нівелюванням будь-яких так званих червоних ліній, про які так любить говорити керівництво РФ.

https://glavred.net/ukraine/krasnye-linii-perecherknuty-ukraina-mozhet-predlozhit-rf-zhest-dobroy-voli-politolog-10593833.html Посилання скопійоване

Україна може запропонувати РФ "жест доброї волі"/ колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Операція українських військових в Курській області важлива для України з декількох причин. У першу чергу вона остаточно знівелювала так звані червоні лінії, про які дуже любить говорити країна-агресорка Росія.

Крім цього, це потужний сигнал від України державам-партнерам РФ на противагу заявам російського диктатора Володимира Путіна, який казав їм, що він нібито контролює ситуацію у війні і упродовж мінімум півроку доведе її до логічного з точки зору Кремля завершення та перемоги. Про це сказав політолог, політичний консультант, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович, повідомляє Главред.

"Ба більше, це сигнал нашим партнерам про те, що Росія не така вже й сильна, а чутки про її могутність, м'яко кажучи, перебільшені. Операція у Курській області важлива ще й тим, що в України з'являється інструмент торгів з Росією – демонстрація, що війна може тривати набагато довше і не за таким сценарієм, якого хоче Москва. І тут Україна може запропонувати "жест доброї волі": вихід із підконтрольних районів на Курщині в обмін на згоду Росії почати справедливі перемовини і виконання взятих на себе зобов'язань", – зазначив Рейтерович. відео дня

Він наголосив, що ми не знаємо, як надалі розгортатимуться події, але бойовими діями на Курщині Україна дійсно отримала дуже важливий інструмент, який вже використовується проти Росії.

"Це дієвий важіль впливу, що помічають і наші партнери. Імовірно, США помічають менше, але, можливо, після візиту нашої делегації до Вашингтону, американці це усвідомлять", – зазначив він.

Хто такий Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

Що може бути в плані перемоги України, який Зеленський надасть США

Рейтерович нагадав, що президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що у вересні він хотів би надати план перемоги України президенту США Джо Байдену, а також обом кандидатам на пост глави американської держави – демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

"Український гарант сказав, що в плані є питання стосовно операції ЗСУ на Курщині, стратегічного місця України у світовій безпеці, примусу Росії дипломатією до миру та економічний аспект", – зазначив він.

На думку політолога, план складатиметься як мінімум з двох ключових частин. Перша – задача, мета якої полягає в отриманні Україною допомоги, на яку вона розраховує.

"Друга частина – політико-дипломатичні аспекти. Маю на увазі бачення Україною шляху завершення війни, формату перемовин і ролі Сполучених Штатів. Мені здається, що питання ролі Штатів у перемовинах – найскладніший момент, який наразі за певними пунктами узгоджується з адміністрацією Байдена. Київ та Вашингтон намагаються знайти точки дотику", – сказав Рейтерович.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський розкрив мету Курської операції та назвав "найгарячішу" точку на фронті. Курська операція може вплинути на ситуацію на фронті, наголосив глава держави.

Також раніше повідомлялося, що на Курщині спалили військову колону і понтонну переправу РФ – у мережі дізналися деталі. У мережі публікують кадри з місця знищення техніки РФ. Стверджується, що кадри зняті в Курській області.

Нагадаємо, військовий експерт і координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав головні завдання української армії під час операції на Курщині. Посилення курського угруповання РФ відбувається за рахунок підрозділів з інших напрямків, каже Олександр Коваленко.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред