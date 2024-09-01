Курська операція ЗСУ: Коваленко назвав головні завдання української армії

Посилення курського угруповання РФ відбувається за рахунок підрозділів з інших напрямків, каже Олександр Коваленко.

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/ колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Військовий експерт і координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не поділяє точку зору, що вторгнення України в Курську область було виключно відволікаючим маневром для російських військ на сході.

Він вважає, що перед ЗСУ в рамках операції на території Росії стояли інші завдання. Про це він розповів у коментарі Сurrenttime.

"Перше - це перерізання ближньої рокадної логістики, яка йшла через Суджу. Тобто залізниця, яка проходила поблизу кордону з Україною, забезпечувала найближче плече підвезення не тільки для курського угруповання, а й для бєлгородського і фактичної групи військ "Захід", яка діє на лимано-куп'янському напрямку. І через Луганську область аналогічно проходило подальше забезпечення групи військ "Центр" на лиманському напрямку. Крім того, це контроль території, яка створила буферну зону", - пояснив експерт. відео дня

Коваленко додав, що торецько-покровський напрямок для російського командування залишається пріоритетним, тож не слід покладатися на те, що звідти будуть відкликані якісь підрозділи. Посилення курського угруповання, каже експерт, відбувається за рахунок підрозділів з інших напрямків: куп'янського та краматорського.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна вже частково досягла трьох цілей у Курській області. Про це пише видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначено, що Київ тримав у таємниці від Заходу деталі щодо операції. Наразі в Пентагоні не мають уявлень про подальші дії українців на Курщині.

Нагадаємо, Україна Курською операцією здатна змінити хід війни. Про це йдеться в повідомленні CNN. Армія довела, що заслуговує на швидшу військову підтримку від Заходу.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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