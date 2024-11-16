Окупанти готують контрнаступ на Курщині: розвідка Естонії озвучила плани РФ

Країна-агресор РФ стягує дедалі більше військ на Курський напрямок.

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ЗСУ відбивають атаки армії РФ на Курському напрямку / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

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Операція ЗСУ в Курській області триває

Російські окупанти намагаються витіснити українських військових з Курщини

Армія РФ в найближчі тижні активізує бойові дії

Росія активно накопичує війська, щоб спробувати витіснити українських захисників з Курської області в найближчі тижні чи місяці. Про це заявив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії Ант Ківісельг, якого цитує ERR.

За його словами, наразі у Курській області тривають атаки, як з боку українських, так і російських військ, причому райони переходять "з рук в руки".

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"Наступного тижня, ймовірно, відбудеться активізація бойових дій в районах Курська та Куп'янська. У районі Курахового зберігається вже наявний дуже високий бойовий темп", - сказав він.

Естонський розвідник додав, що контингент російських військ у Курській області постійно збільшується. За даними українських військових, на цьому напрямку перебуває приблизно 50 тисяч військовослужбовців, серед яких близько 10 тисяч — це військові КНДР.

"Можна сказати, що така велика кількість військ і можлива концентрація в прикордонних районах висловлює бажання РФ витіснити українські сили з Курської області в найближчі тижні або місяці. Найімовірніше, вони спробують це зробити до настання холодів або найпізніше у січні 2025 року", - повідомив Ківісельг.

Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Дмитра Снєгирьова, активність російських окупантів на Запорізькому напрямку має насамперед інформаційні та політичні цілі. На його думку, РФ намагається показати, що вона готова масштабувати бойові дії не лише у Донецькій та Курській областях, а й перенести театр бойових дій безпосередньо за річку Дніпро.

У звіті американського Інституту вивчення війни йшлось, що українська армія нещодавно просунулася на південний схід від Коренево в Курській області. Стверджується, що 14 і 15 листопада війська РФ продовжували атакувати головний "український плацдарм" у Курській області, зокрема поблизу Дар'їного.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповідав, що противник сформував північні лещата навколо українського гарнізону в районі Курахового. За його словами, окупанти починають формувати так званий плацдарм для подальших атак.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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