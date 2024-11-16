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Поля всіяні технікою: сапери ЗСУ завдали колосальних втрат РФ у штурмі на Курщині

Руслана Заклінська
16 листопада 2024, 16:32
236
ЗСУ завдали значних втрат росіянам на Курщині завдяки мінним полям, розповів генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Поля всіяні технікою: сапери ЗСУ завдали колосальних втрат РФ у штурмі на Курщині
Мінні поля стали пасткою для росіян на Курщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • У Курській області українські сапери підірвали 17 одиниць ворожої техніки

  • Втрати ворога склали близько 30% техніки, залученої до атаки

    відео дня

Українські сапери завдали значних втрат російським військам у Курській області. За одну спробу штурму українських позицій ворог позбувся 17 одиниць техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Курщина. При спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки - тільки через підрив на мінах", - розповів він.

За словами Павлюка, втрати росіян склали близько 30% від усієї техніки, яка брала участь у цій спробі наступу. Високу ефективність мінно-вибухових загороджень забезпечили спеціалісти 12-го окремого полку підтримки та інженерно-саперних підрозділів інших частин Сухопутних військ.

"Дякую воїнам за високий професіоналізм та результативну бойову роботу", - додав командувач Сухопутних військ.

Дивіться відео, де ЗСУ знищують російську техніку:

Поля всіяні технікою: сапери ЗСУ завдали колосальних втрат РФ у штурмі на Курщині
Українські сапери підірвали десятки одиниць техніки РФ / Фото: скріншот

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін спрямував 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів для штурму Курської області. Він прагне повернути її до 20 січня – дня інавгурації Дональда Трампа.

Росія активізувала боротьбу за контроль над частиною Курської області, готуючись до можливих переговорів із майбутньою адміністрацією Трампа, пише The Washington Post. РФ розпочала новий наступ, задіявши 10 тисяч північнокорейських військових.

Як повідомляв Главред, українські сили просунулися на південний схід від Коренево в Курській області. Згідно з даними ISW, ЗСУ також незначно просунулися в східній частині Новоіванівки.

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Хто такий Олександр Павлюк?

Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія.

Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України".

На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли.

15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

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