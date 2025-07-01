Конвеєр цілей для F-16: спливла несподівана причина катастрофи літака ЗСУ

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- У день своєї загибелі пілот F-16 ЗСУ знищив сім повітряних цілей
- Літак міг бути пошкоджений уламками ракети або безпілотника
Постійні масовані атаки з боку Росії призводять до втоми українських пілотів, заявив військовий експерт і засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний.
В ефірі Radio NV він нагадав про те, що в день своєї загибелі пілот F-16 ЗСУ Максим Устименко знищив сім повітряних цілей - що є значним показником.
За словами експерта, таке інтенсивне навантаження вимотує не тільки льотчиків, а й техніку. Що стало безпосередньою причиною падіння F-16, поки що не встановлено, однак Нарожний припускає, що літак міг бути пошкоджений уламками ракети або безпілотника. Подібні випадки вже відбувалися раніше.
Крім того, він розповів, що російська армія дотримується певної тактики: протягом кількох днів накопичуються дрони і ракети, щоб потім кожні 3-5 днів наносити масовані удари.
"У цієї стратегії є кілька цілей. По-перше, пропагандистська - створювати ілюзію постійного тиску. По-друге, так простіше прорвати нашу систему ППО, вимотати її. Наприклад, запуск 500 безпілотників - це здебільшого хибні цілі. Їхнє основне завдання - перевантажити українську протиповітряну оборону, щоб слідом за ними удар завдали вже дрони з бойовими зарядами", - пояснив експерт.
Раніше в Мережі опублікували знімок льотчика 1-го класу, підполковника Максима Устименка, який загинув у ніч на 29 червня під час відбиття масованої повітряної атаки РФ на Україну.
Нагадаємо, раніше в Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39. У результаті загинули три пілоти. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков, у якого був позивний "Джус".
Як повідомляв Главред, український пілот Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 26 серпня 2024 року.
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Хто такий Павло Нарожний?
Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.
Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.
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