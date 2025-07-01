Конвеєр цілей для F-16: спливла несподівана причина катастрофи літака ЗСУ

У день своєї загибелі пілот F-16 ЗСУ Максим Устименко знищив сім повітряних цілей, нагадав Павло Нарожний.

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/ Колаж: Главред, фото: flickr, Командування ЗС ЗСУ

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У день своєї загибелі пілот F-16 ЗСУ знищив сім повітряних цілей

Літак міг бути пошкоджений уламками ракети або безпілотника

Постійні масовані атаки з боку Росії призводять до втоми українських пілотів, заявив військовий експерт і засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

В ефірі Radio NV він нагадав про те, що в день своєї загибелі пілот F-16 ЗСУ Максим Устименко знищив сім повітряних цілей - що є значним показником.

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За словами експерта, таке інтенсивне навантаження вимотує не тільки льотчиків, а й техніку. Що стало безпосередньою причиною падіння F-16, поки що не встановлено, однак Нарожний припускає, що літак міг бути пошкоджений уламками ракети або безпілотника. Подібні випадки вже відбувалися раніше.

/ Главред

Крім того, він розповів, що російська армія дотримується певної тактики: протягом кількох днів накопичуються дрони і ракети, щоб потім кожні 3-5 днів наносити масовані удари.

"У цієї стратегії є кілька цілей. По-перше, пропагандистська - створювати ілюзію постійного тиску. По-друге, так простіше прорвати нашу систему ППО, вимотати її. Наприклад, запуск 500 безпілотників - це здебільшого хибні цілі. Їхнє основне завдання - перевантажити українську протиповітряну оборону, щоб слідом за ними удар завдали вже дрони з бойовими зарядами", - пояснив експерт.

Раніше в Мережі опублікували знімок льотчика 1-го класу, підполковника Максима Устименка, який загинув у ніч на 29 червня під час відбиття масованої повітряної атаки РФ на Україну.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області зіткнулися навчальні літаки Л-39. У результаті загинули три пілоти. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков, у якого був позивний "Джус".

Як повідомляв Главред, український пілот Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 26 серпня 2024 року.

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Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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