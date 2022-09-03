Валить величезний стовп чорного диму: по Антонівському мосту завдали потужного удару

Опубліковано відео, на якому видно задимленість, що ймовірно виникла в результаті удару.
По Антонівському залізничному мосту в захопленій російськими окупантами Херсонської області знову завдали удару.
Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в Telegram.
"Антонівський залізничний міст. Хтось курить сигари", - йдеться в повідомленні.
При цьому з СтратКомі опублікували відео, на якому видно задимленість, яка ймовірно виникла в результаті удару.
Раніше повідомлялося про те, що кілька потужні вибухи прогриміли в захопленому російськими окупантами Херсоні. В результаті знищено комплекс відпочинку Загублений світ, що належить гауляйтеру Володимиру Сальдо.
У місцевих пабліках херсонці пишуть, що після вибухів у значній частині міста зник окупантський мобільний зв'язок, також пишуть про перебої в роботі підконтрольного окупантам інтернет-провайдера "СкайНет".
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