Валить величезний стовп чорного диму: по Антонівському мосту завдали потужного удару

Антонівський міст в диму / скріншот

По Антонівському залізничному мосту в захопленій російськими окупантами Херсонської області знову завдали удару.

Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в Telegram.

"Антонівський залізничний міст. Хтось курить сигари", - йдеться в повідомленні.

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При цьому з СтратКомі опублікували відео, на якому видно задимленість, яка ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося про те, що кілька потужні вибухи прогриміли в захопленому російськими окупантами Херсоні. В результаті знищено комплекс відпочинку Загублений світ, що належить гауляйтеру Володимиру Сальдо.

У місцевих пабліках херсонці пишуть, що після вибухів у значній частині міста зник окупантський мобільний зв'язок, також пишуть про перебої в роботі підконтрольного окупантам інтернет-провайдера "СкайНет".

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