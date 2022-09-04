Помста за Чечню: на Херсонщині кадирівці намагаються знищити десантників РФ – Братчук

На Херсонщині кадирівці намагаються знищити десантників РФ/ Reuters, Радіо Свобода

Російське військове командування поставило позаду загонів військових РФ підрозділи кадирівців, щоб вони не давали змоги окупантам відступити і втекти з поля бою.

Проте серед цих загонів виявилося багато кадирівців, які хочуть помститися російським десантникам за дії їхніх попередників у Чечні. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram із посиланням на інформацію руху опору "Південь" Української добровольчої армії.

"За наявними даними, позаду регулярних частин вс рф висунуто підрозділи так званих кадирівців, які мають відіграти роль "загороджувальних загонів" під час відступу росіян під ударами ЗСУ. Більше того, серед самих кадирівців зафіксовано настрої помститися російським десантникам (їх чимало на Херсонщині), чиї попередники знищували цивільне населення під час Чеченських кампаній кремля на Кавказі", – зазначає Братчук.

Він наголосив, що тепер в російських окупантів є лише одна можливість врятуватися і не "скласти свою голову" на полі бою – добровільно здатися в полон до українських військових.

Раніше повідомлялося, що серед російських окупантів продовжують відбуватися різні етнічні конфлікти. Черговий конфлікт трапився між кадирівцями і бурятами у тимчасово окупованому місті Василівка у Запорізькій області. Вони почали перестрілку, визначаючи, "хто головний у місті".

Також раніше повідомлялося, що у Херсонській області кадирівці вирішили "допомогти" українським захисникам знищити окупантів. Вони вбивають російських військових, які намагають втекти з поля бою.

Читайте також: