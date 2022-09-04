"Задвохсотили" 138 окупантів: авіація ЗСУ 24 рази вдарила по росіянах на півдні

Українські воїни знищили 31 одиницю техніки і склад боєприпасів окупантів на півдні, а майже півтори сотні загарбникам "вручили квиток на концерт Кобзона".
Українська авіація у суботу, 3 серпня, нанесла 24 влучних удари по російських загарбниках на півдні. Удари наносилися по опорних пунктах, районах зосередження живої сили і техніки, командних пунктах та транспортних шляхах.
Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи українських Збройних сил. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Внаслідок влучних ударів українських воїнів, російські загарбники зазнали серйозних втрат, а саме:
- 138 окупантів,
- 9 танків,
- гаубиця "Мста-Б",
- реактивна система залпового вогню "Ураган",
- пускова установка С-300,
- гармата-гаубиця 152-го калібру,
- 18 одиниць авто-бронетехніки.
Крім цього, було знищено склад боєприпасів у Баштанському районі, а також уражено паромну переправу поблизу Берислава.
"Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в підконтрольних населених пунктах, продовжують спроби налагодження альтернативних переправ", – зазначають в ОК "Південь".
Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що російські окупанти 2 вересня після удару ЗСУ по одному зі спецпідрозділів вперше не порахували своїх убитих. ЗСУ накрили багато російських військових, але після цього військове командування країни-агресора не підрахувало вбитих.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту. Зеленський нагадав, що 3 вересня російські війська знову били по Миколаївській області, по районах Запорізької та Дніпропетровської областей, а також по Харкову. Він додав, що серед загиблих і постраждалих є діти.
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