"Задвохсотили" 138 окупантів: авіація ЗСУ 24 рази вдарила по росіянах на півдні

Авіація ЗСУ 24 рази вдарила по росіянах на півдні/ defence-ua.com, УНІАН

Українська авіація у суботу, 3 серпня, нанесла 24 влучних удари по російських загарбниках на півдні. Удари наносилися по опорних пунктах, районах зосередження живої сили і техніки, командних пунктах та транспортних шляхах.

Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи українських Збройних сил. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Внаслідок влучних ударів українських воїнів, російські загарбники зазнали серйозних втрат, а саме:

138 окупантів,

9 танків,

гаубиця "Мста-Б",

реактивна система залпового вогню "Ураган",

пускова установка С-300,

гармата-гаубиця 152-го калібру,

18 одиниць авто-бронетехніки.

Крім цього, було знищено склад боєприпасів у Баштанському районі, а також уражено паромну переправу поблизу Берислава.

"Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в підконтрольних населених пунктах, продовжують спроби налагодження альтернативних переправ", – зазначають в ОК "Південь".

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що російські окупанти 2 вересня після удару ЗСУ по одному зі спецпідрозділів вперше не порахували своїх убитих. ЗСУ накрили багато російських військових, але після цього військове командування країни-агресора не підрахувало вбитих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту. Зеленський нагадав, що 3 вересня російські війська знову били по Миколаївській області, по районах Запорізької та Дніпропетровської областей, а також по Харкову. Він додав, що серед загиблих і постраждалих є діти.

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