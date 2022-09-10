Контрнаступ ЗСУ: українська армія увійшла в Донецький аеропорт - ЗМІ

Донецький аеропорт зруйнований в результаті інтенсивних боїв / Twitter

У суботу, 10 вересня, бійці Збройних сил України увійшли в Донецький аеропорт, повідомили джерела в розвідці.

Про те, що ЗСУ беруть під контроль Донецький аеропорт, пише Канал 24. При цьому уточнюється, що на Сході триває активний контрнаступ ЗСУ.

"Українські захисники, ймовірно, в околицях Донецька. Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що повідомлення з'явилося на тлі інформації про стрімкий контрнаступ ЗСУ на харківському напрямку. Українські захисники вже звільнили десятки населених пунктів.

Міжнародний аеропорт "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва

Аеропорт знаходився в епіцентрі бойових дій в ході Антитерористичної операції на Донбасі.

З 26 травня 2014 року Державною авіаційною службою України робота аеропорту була припинена.

У червні 2014 року-січні 2015 року в ході військових дій аеропорт повністю зруйнований, для обслуговування повітряних суден непридатний.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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