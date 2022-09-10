Контрнаступ ЗСУ: українська армія увійшла в Донецький аеропорт - ЗМІ

Джерело в розвідці повідомило про те, що ЗСУ беруть під контроль Донецький аеропорт.
У суботу, 10 вересня, бійці Збройних сил України увійшли в Донецький аеропорт, повідомили джерела в розвідці.
Про те, що ЗСУ беруть під контроль Донецький аеропорт, пише Канал 24. При цьому уточнюється, що на Сході триває активний контрнаступ ЗСУ.
"Українські захисники, ймовірно, в околицях Донецька. Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що повідомлення з'явилося на тлі інформації про стрімкий контрнаступ ЗСУ на харківському напрямку. Українські захисники вже звільнили десятки населених пунктів.
Міжнародний аеропорт "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва
Аеропорт знаходився в епіцентрі бойових дій в ході Антитерористичної операції на Донбасі.
З 26 травня 2014 року Державною авіаційною службою України робота аеропорту була припинена.
У червні 2014 року-січні 2015 року в ході військових дій аеропорт повністю зруйнований, для обслуговування повітряних суден непридатний.
Наступ ЗСУ на Харківщині
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