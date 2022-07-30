Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: у РФ розповіли про паніку в Кремлі у "фюрера"

У Кремлі зростає паніка, каже експерт / Фото: Reuters

Російський політолог Андрій Піонтковський оцінив ситуацію на південному напрямку у зв'язку з підготовкою контрнаступальних дій Збройних сил України.

РФ намагається домогтися припинення вогню бо побоюється контрнаступу ЗСУ в Херсонській області, підкреслив він в ефірі Еспресо.

"У Кремля важке становище: вони розуміють, що зазнали глибокої стратегічної поразки. Росіяни бояться українського контрнаступу на Херсонщині, військовими засобами вони не можуть його зірвати, тому хочуть зірвати дипломатичними", — каже співрозмовник.

Він переконаний в тому, що поведінка кремлівської верхівки суперечлива і свідчить про стан психічного дискомфорту, в тому числі "в голові фюрера".

Експерт пояснив, що план підкорення РФ України провалився, і все, що Москва зараз робить – відчайдушно домагається припинення вогню.

"Цьому і були в основному присвячені стамбульські переговори. Ви ж знаєте, що таке була наполеглива умова Москви – до цього пакету угод приписати ще припинення вогню в районі Херсона", – додав Піонтковський.

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Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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