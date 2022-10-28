Контратака ЗСУ на Луганщині: спецзагін ГУР розгромив гарнізон РФ, взяв полонених і трофеї

Спецназівець ГУР / Facebook / DefenceIntelligenceofUkraine

Селище Невське в Луганській області було звільнено групою ГУР Кедр спільно з бійцями з 5 роти 66 бригади ЗСУ.

В результаті проведеної операції зі звільнення селища Невського знищено 34 окупанта, 3 - взяті в полон, йдеться в повідомленні ГУР в Telegram.

Зазначається, що наступальна операція українських захисників була проведена бездоганно. Вдалося розгромити сили загарбників, а вцілілі рашисти кинули бронетехніку і відступили з селища.

Підкреслюється, що окупанти кинули військовий КамАЗ з боєкомплектом і дві бойові машини піхоти.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

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