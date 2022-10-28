УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Контратака ЗСУ на Луганщині: спецзагін ГУР розгромив гарнізон РФ, взяв полонених і трофеї

28 жовтня 2022, 23:45

Вдалося розгромити сили загарбників, а вцілілі окупанти кинули бронетехніку і відступили з селища Невське.

спецназ, гур, всу
Спецназівець ГУР / Facebook / DefenceIntelligenceofUkraine

Селище Невське в Луганській області було звільнено групою ГУР Кедр спільно з бійцями з 5 роти 66 бригади ЗСУ.

В результаті проведеної операції зі звільнення селища Невського знищено 34 окупанта, 3 - взяті в полон, йдеться в повідомленні ГУР в Telegram.

Зазначається, що наступальна операція українських захисників була проведена бездоганно. Вдалося розгромити сили загарбників, а вцілілі рашисти кинули бронетехніку і відступили з селища.

Підкреслюється, що окупанти кинули військовий КамАЗ з боєкомплектом і дві бойові машини піхоти.

Контратака ЗСУ на Луганщині: спецзагін ГУР розгромив гарнізон РФ, взяв полонених і трофеї

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

Читайте більше:

ГУР новини Луганської області війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:02

Окупанти женуть в атаки два штрафних батальйони: Арестович розкрив подробиці про ситуацію в Бахмуті

28 жовтня, п'ятниця
23:45

Контратака ЗСУ на Луганщині: спецзагін ГУР розгромив гарнізон РФ, взяв полонених і трофеїВідео

23:22

"Потрібно було думати головою": Кіркоров понесе жорстке покарання через підтримку війни в УкраїніВідео

22:58

Кулеба спрогнозував терміни завершення війни та назвав головну умовуВідео

22:56

"Це такі круті люди, хочу щоб від них відстали": Noize MC розплакався, згадуючи українцівВідео

Реклама
22:48

У США помер засновник рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс

22:44

Перетворюють Херсонську область в зону відчуження: Зеленський жорстко проїхався по РосіїВідео

22:24

Атака та ближній бій: бійці ЗСУ знищили командира найманців ПВК ВагнераВідео

22:23

У будинку президента УАФ Андрія Павелка відбулися обшуки – FootballHub отримав підтверджуючі документи

22:06

В Україні встановили історичні ціни на яйця: коли впаде вартість продуктівВідео

22:00

Казки бункерного діда, або Чому Путін вирішив переписати історію КиєваПогляд

21:55

РФ світить нова хвиля мобілізації: Зеленський натякнув на величезні втрати серед "чмобіків"Відео

21:29

"Миколаївський напрямок йде": окупанти істерять через тотальну здачу позиційВідео

21:15

The Rasmus присвятили пісню Україні на концерті в Європі: зал вибухнув овацієюВідео

20:57

ЗСУ пішли вперед на Луганщині і взяли під контроль ключову трасуВідео

20:44

Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброюВідео

20:37

Графіки відключень повернуться до планових: в ОП назвали терміни закінчення "блекауту"Відео

20:33

Місяць під крапельницями: Оля Цибульська розповіла, як брехня поклала її на лікарняне ліжкоВідео

20:10

Прикмети на 30 жовтня: 3 важливих заборони, які не можна порушувати в цей деньВідео

19:59

Ракети для HIMARS та далекобійні снаряди: ЗСУ отримають нове озброєння зі СШАВідео

Реклама
19:57

Вдарить сильний мороз: в Україну мчить неприємна погодаВідео

19:40

Повернення блудної доньки: Maruv зробила першу офіційну заяву з початку війни в Україні

19:27

"Шалена куля" : у Криму загадково загинула ТОП-пропагандистка РФ з "пулу Путіна"Відео

19:11

Анатолій Анатоліч жорстко висміяв крокодилячі сльози зрадниці Регіни Тодоренко

18:52

Гороскоп на листопад 2022: на Левів чекає щасливий та прибутковий місяцьВідео

18:51

Завершення війни та новий президентський термін для Путіна: ЗМІ розкрили плани КремляВідео

18:30

"Бойові комарі атакують росіян": Небензя заговорив про нову "загрозу" для РФ

18:22

Актриса-путіністка зі "Сватів" висловилася щодо Анни Кошмал

18:12

Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації: в Україні - 82 тисячі "чмобіків"Відео

18:01

"Ікона": 56-річна Сінді Кроуфорд в чорній мантії похвалилася соковитими стегнами

18:00

"Ризик великого блекаута": у Києві запроваджують екстрене відключення світла на невизначений термінВідео

17:59

Російського актора оштрафували за правду про війну в Україні

17:48

Єфросиніна відповіла на хейт через свою зовнішність

17:38

Блекаут у Києві: Кличко назвав терміни відновлення енергосистемиВідео

17:19

Формальний "імператор": експерт пояснив, як Сі Цзіньпін розширив свої повноваженняВідео

17:08

Обірвав династію військових: ЗСУ ліквідували окупанта, батько якого загинув на підводному човні "Курськ"Відео

17:03

Хором кричать "Слава Україні!": у полон ЗСУ здалися відразу 12 "чмобіків"

16:53

"Не хотів мати відношення до цього": у РФ розповіли, як Андрія Малахова змушують говорити про війну

16:27

У США напали на будинок Ненсі Пелосі: поранили її чоловікаВідео

16:18

ЗСУ похвалилися застосуванням дронів-камікадзе проти ворогаВідео

Реклама
16:00

Як зварити буряк швидко: кращі способи і поради для домогосподарок

15:43

До зими підготувалася: Олена-Христина Лебідь показала труси з начосом

15:43

Медведєв запропонував Києву виконати умови Кремля заради світла: у Зеленського жорстко відповілиВідео

15:34

"Перетворив на попіл безпеку Європи": Штайнмаєр жорстко звернувся до Путіна, якого "не вчить історія"Відео

15:32

У РФ назвали рух євреїв сектою, Радбез в паніці почав виправдовуватися

15:10

"Яка амазонка": молода дружина Макаревича показала шикарну фігуру посеред пустелі

15:02

ППО від союзників знизить загрозу від окупантів з неба для України - генсек НАТО

14:47

Коли переходять на зимовий час: дата та година переведення стрілок годинникаВідео

14:32

Поїхав вбивати українців: ЗСУ ліквідували відомого в Росії ютубера і радіоведучогоВідео

14:19

У РФ військовий-контрактник наїхав КАМАЗом на колону строковиків: є загиблі

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти