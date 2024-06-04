Кінець війни в Україні: Кулеба пояснив 'мирну позицію' Китаю

Кулеба наголосив, що мирна позиція Китаю полягає в тому, щоб оцінити потенціал дій країн Заходу у підтримці України та очікувати, чим закінчиться агресія РФ.

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Кулеба пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Китай утримується від прийняття позиції щодо війни в Україні, оскільки для нього важливо знати результат протистояння. У випадку перемоги України, КНР буде обмежена у своїх діях. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час презентації книги "Війна і нові горизонти" у Києві, повідомляє Укрінформ.

Кулеба підкреслив, що розуміння позиції Китаю в Україні є недостатнім, і він також не претендує на повністю його розуміння. За його словами, Китай утримується через одну просту причину - для нього важливо, як завершиться конфлікт Росії з Україною.

"Якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою Росії, але, скажімо так, нав’язуванням нею її стратегічної ініціативи, тобто коли роками вони будуть потроху наступати, а ми потроху відбиватися, попри всю допомогу, яку ми отримуємо, тоді, навпаки, це розв’язує руки Китаю", – пояснив міністр. відео дня

Дмитро Кулеба зауважив, що логіка позиції Китаю значно ширша і в підсумку визначатиме долю світу. Наразі КНР спостерігає за реальними можливостями дій Заходу, зокрема, на що здатні Україна та її союзники.

"Тому зараз, якщо коротко, вони перебувають у позиції "ми за мир", "за все добре проти всього поганого". Але у цієї позиції є набагато ширша логіка, яка зрештою визначить долю світу, без перебільшення", – підкреслив міністр.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

Позиція Китаю щодо війни в України - що відомо про участь Китаю в Саміті миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський вважає, що Китай бере участь у спробах Росії зірвати мирний саміт, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

Прес-секретар китайського міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що Китай ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" у російсько-українській війні, пише The Guardian. Це була її відповідь на заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Китай протидіє проведенню саміту миру в Швейцарії.

Згідно з інформацією від чотирьох джерел, знайомих з цим питанням, Китай не братиме участі в мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії в червні, повідомляє Reuters.

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