Кінець локдауну: три області на порозі виходу з "червоної зони" - Радуцький

Україна знаходиться на плато захворюваності, каже Михайло Радуцький.
Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький спрогнозував, які області України першими вийдуть з "червоної зони" карантину.
Як підкреслив він в ефірі на телеканалі Україна 24, Луганська та Львівська області першими вийдуть з червоної зони у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні, непогану динаміку демонструє І Херсонська область.
Нардеп нагадав, що за прогнозами МОЗ, швидше за все, першими вийдуть з червоної зони Луганська та Львівська області.
Він зазначив, що в інших областях останній тиждень також спостерігається позитивна динаміка щодо кількості госпіталізованих, зайнятих ліжок для киснезалежних.
Керівник парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування уточнив, що в Україні спостерігається істотне зниження числа госпіталізованих з коронавірусом.
"Сьогодні вся Україна показує, що ми вже дійшли до піку і знаходимося на плато. Але щоб така динаміка була по всій країні-поки так не можна сказати. Є дві області (Львівська І Луганська – ред.), ще непогану динаміку показує Херсонська область, але вона і зайшла першою в червону зону і раніше пройшла пік", - додав Радуцький.
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Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 23 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 729 жителів країни. У тому числі захворіли 1058 дітей і 231 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 055 осіб; летальних випадків - 720; одужали 23 107 осіб.
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