Київ переходить у "помаранчеву" зону: Кличко назвав головну умову виходу з локдауну

Ситуація із захворюваністю коронавірусом має тенденцію до поліпшення, каже мер Києва.
Київський міський голова Віталій Кличко розповів про перспективи виходу столиці з червоної зони карантину.
В ефірі телеканалу Києва він звернув увагу на те, що ситуація із захворюваністю коронавірусом має тенденцію до поліпшення.
Мер Києва вважає, що вже незабаром столиця може вийти з "червоної" зони карантинних обмежень.
Він також назвав ключові фактори, які можуть цьому сприяти. Зокрема, заповненість лікарень на сьогоднішній день становить 58%, що трохи менше, ніж у попередні дні.
Крім того, на сьогодні в столиці 61% заповненості ліжок в лікарнях з киснем.
"На сьогоднішній день у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно", - каже мер.
"У нас зараз є позитивна динаміка, і я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з червоної зони і перейти в помаранчеву", - додав Кличко.
читайте такожУ магазин за продуктами з сертифікатом і локдаун: у МОЗ пояснили ситуацію з карантином
Локдаун в Києві
Як відомо, у школах Києва ввели дистанційне навчання для учнів у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.
Процес навчання в дистанційному режимі стартував з 1 листопада 2021 року.
Додамо, що з 22 листопада, очне навчання відновлюють всі навчальні заклади, а також художні школи та заклади фізичної культури і спорту.
Читайте ще:
- Кінець локдауну: названа область-кандидат на вихід з "червоної зони"
- Вихід з "червоної зони": Шмигаль назвав області, де можуть скасувати локдаун
- Київ повертається з дистанційки: головна умова скасування локдауну в школах