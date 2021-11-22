Київ переходить у "помаранчеву" зону: Кличко назвав головну умову виходу з локдауну

Київ може незабаром вийти з "червоної зони" карантину / pixabay

Київський міський голова Віталій Кличко розповів про перспективи виходу столиці з червоної зони карантину.

В ефірі телеканалу Києва він звернув увагу на те, що ситуація із захворюваністю коронавірусом має тенденцію до поліпшення.

Мер Києва вважає, що вже незабаром столиця може вийти з "червоної" зони карантинних обмежень.

Він також назвав ключові фактори, які можуть цьому сприяти. Зокрема, заповненість лікарень на сьогоднішній день становить 58%, що трохи менше, ніж у попередні дні.

Крім того, на сьогодні в столиці 61% заповненості ліжок в лікарнях з киснем.

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"На сьогоднішній день у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно", - каже мер.

"У нас зараз є позитивна динаміка, і я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з червоної зони і перейти в помаранчеву", - додав Кличко.

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Локдаун в Києві

Як відомо, у школах Києва ввели дистанційне навчання для учнів у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Процес навчання в дистанційному режимі стартував з 1 листопада 2021 року.

Додамо, що з 22 листопада, очне навчання відновлюють всі навчальні заклади, а також художні школи та заклади фізичної культури і спорту.

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