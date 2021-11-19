Київ повертається з дистанційки: головна умова скасування локдауну в школах

У школах Києва відновлюють навчальний процес / УНІАН

З 22 листопада в навчальних закладах Києва відновиться очне навчання школярів.

Як повідомили у Київській міській держадміністрації, це також стосується і інших освітніх установ.

Де в Києві відновлюють очне навчання

З понеділка дозволять освітній процес у приміщеннях закладів освіти всіх типів форм власності:

спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти;

закладах фізичної культури і спорту;

художніх школах та закладах художньої освіти.

Умова відновлення очного навчання

При цьому в КМДА назвали умову, при виконанні якої відновитися очне навчання.

"Відновити очне навчання установи можуть при дотриманні протиепідемічних вимог, встановлених урядом для "червоної" зони", - підкреслюється в повідомленні.

Реклама

Коронавірус в Києві:

У Києві за минулу добу кількість киян, які захворіли на COVID-19, збільшилася на 1 тис.782 людини.

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 19 листопада – 285 тис.

За добу від ускладнень померла 41 людина.

На сьогодні в місті зафіксовано 7 тис.096 летальних випадків від вірусу.

З початку пандемії одужали в цілому 243 тис.435 жителів міста.

Локдаун в Києві

Як відомо, у школах Києва ввели дистанційне навчання для учнів у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Процес навчання в дистанційному режимі стартував з 1 листопада 2021 року.

Читайте ще: