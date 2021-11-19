Київ повертається з дистанційки: головна умова скасування локдауну в школах

З понеділка дозволяється освітній процес у приміщеннях закладів освіти всіх типів.
З 22 листопада в навчальних закладах Києва відновиться очне навчання школярів.
Як повідомили у Київській міській держадміністрації, це також стосується і інших освітніх установ.
Де в Києві відновлюють очне навчання
З понеділка дозволять освітній процес у приміщеннях закладів освіти всіх типів форм власності:
- спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти;
- закладах фізичної культури і спорту;
- художніх школах та закладах художньої освіти.
Умова відновлення очного навчання
При цьому в КМДА назвали умову, при виконанні якої відновитися очне навчання.
"Відновити очне навчання установи можуть при дотриманні протиепідемічних вимог, встановлених урядом для "червоної" зони", - підкреслюється в повідомленні.
Коронавірус в Києві:
У Києві за минулу добу кількість киян, які захворіли на COVID-19, збільшилася на 1 тис.782 людини.
Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 19 листопада – 285 тис.
За добу від ускладнень померла 41 людина.
На сьогодні в місті зафіксовано 7 тис.096 летальних випадків від вірусу.
З початку пандемії одужали в цілому 243 тис.435 жителів міста.
Локдаун в Києві
Як відомо, у школах Києва ввели дистанційне навчання для учнів у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.
Процес навчання в дистанційному режимі стартував з 1 листопада 2021 року.
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