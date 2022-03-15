Комаровський: якби Путін "ненароком" помер від інфаркту або інсульту, весь світ зітхнув би з полегшенням

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Доктор Євген Комаровський озвучив думку, що всьому світу було б краще, якщо президента РФ Володимира Путіна не стало.

Такими думками відомий педіатр поділивсяв інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Якби Путін "ненароком" помер від інфаркту або інсульту, весь світ зітхнув би з полегшенням. Якби його оточення щось там зробило б, могли б проконсультуватися, яку таблетку для цього взяти", - заявив Комаровський, відповідаючи на питання про майбутнє Путіна.

Раніше відомий журналіст і публіцист Віталій Портников озвучив думку, що поки російський диктатор Володимир Путін буде міцно тримати віжки влади в РФ, політичні еліти в Росії будуть вкрай незадоволені, але в самій державі нічого не зміниться.

Нагадаємо, експерти стверджують що президент Російської Федерації Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

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