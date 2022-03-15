РФ провалила вторгнення: в Bellingcat розповіли про паніку в Кремлі nf варіант для Путіна

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У РФ немає плану Б після провалу вторгнення в Україну, а серед еліт починається паніка, розповів розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Як підкреслив він у інтерв'ю YouTube-каналу Навальний Live, Росія провалила "план А", який передбачав військові дії максимум на 10 днів, а нового плану немає.

Про це свідчать відсутність другого ешелону військ, які змогли б заповнити втрати і продовжити війну тими ж темпами, а також відсутність постачання їжі, води і палива для тих військових, які зараз знаходяться на території України.

За його словами, солдат РФ можуть відступити, але їм заважають так звані загороджувальні підрозділи кадирівців, яким наказали стріляти в дезертирів, а з іншого – українські війська, які готові до атаки в тилу.

"Швидкого виходу не буде, тому важливо розуміти, що відбувається всередині еліти Кремля, спецслужб, які зараз прийняли і зрозуміли, це доведено, що "план А" провалився. Є режим очікування. Зміни щоденні, які не вказують на нову стратегію", - каже журналіст.

Джерела в Кремлі підтвердили Грозєву арешт керівника 5-ї Служби ФСБ генерал – полковника Сергія Бесєдіна, який відповідав за зовнішню розвідку - зокрема в Україні. У ФСБ також почалися репресії.

"Я не бачу ситуацію в Кремлі, яка свідчить про те, що через тиждень-два продовжиться війна. Буде зрушення, питання - яке", - вважає Грозєв.

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Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.