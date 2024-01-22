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"Це був шок": РФ оточила Авдіївку і "душить" з трьох сторін – боєць ЗСУ

Олексій Тесля
22 січня 2024, 12:41оновлено 22 січня, 13:35
Після захоплення окупантами терикону змінилася логістика ЗСУ, розповів Ігор Тимощук.
ВСУ
ЗСУ стримують атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Росіяни оточили Авдіївку з трьох сторін, а українські захисники не були готові, що росіяни підуть на штурм у такій кількості, розповів Герой України, сержант 110-ї окремої механізованої бригади Ігор Тимощук.

"Це був для мене, якщо чесно, шок. Не тому, що вони просто почалися, а почалися з якою масою. О четвертій ранку нас підняли. І перший штурм був у бік знаменитого Авдіївського терикону. Така кількість ворожої техніки, ворожого особового складу шокувало. Ми були готові, знали про їхні наміри. Але ми не були готові, можливо, що саме така кількість піде", - говорить військовий в інтерв'ю ТСН.

Він розповів, що з початком штурму росіяни почали буквально "душити" Авдіївку з трьох сторін. При цьому на першому етапі ЗСУ впоралися з відбиттям атак і навіть зуміли посилити позиції.

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"Артилерія нашої і сусідніх бригад, що знаходилися по лівому і правому краю, зупинили перший штурм. Ми втримали Авдіївку, ми і далі її утримуємо. І скажу чесно, було не те, що дивно... через вісім днів він знову повторився. Знову ж таки ми з силами такими ж. А вони по своїх трупах просто проходили", - пояснив український захисник.

Разом з тим він говорить про те, що після захоплення окупантами терикону змінилася логістика, точність завезення, підвезення боєкомплекту, особового складу, який тепер доводиться перекидати вночі.

"У період зими ночі в Авдіївці дуже холодні. Якщо раніше можна було там п'ять днів відстояти на позиціях, зараз це проблематично", — додав Тимощук.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, успіхи російських окупаційних сил на Авдіївському напрямку можуть призвести до рішення Генштабу ЗСУ вивести війська з міста.

Також керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на декількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

За оцінкою полковника Тармо Кундла, активізація російських окупаційних військ не дозволить їм отримати стратегічну перевагу. Падіння Авдіївки, якщо воно відбудеться, буде тактичним успіхом, а не стратегічним.

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Авдіївка ЗСУ війна Росії та України
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