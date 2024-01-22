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Бої за Авдіївку: в ISW зафіксували просування окупантів вулицями міста

Анна Ярославська
22 січня 2024, 06:54оновлено 22 січня, 08:00
Загарбникам вдалося просунутися в районі ресторану "Царське полювання" вздовж вулиці Соборної та вздовж смуги дерев на південному заході Авдіївки.
Бої за Авдіївку: в ISW зафіксували просування окупантів вулицями міста
В районі Авдіївки тривають позиційні бої / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Facebook

Російські окупанти просунулися в Авдіївці Донецької області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 21 січня, загарбникам вдалося просунутися в районі ресторану "Царське полювання" вздовж вулиці Соборної (на півдні Авдіївки) і вздовж смуги дерев на південному заході Авдіївки. Російські війська підтвердили наступ на південь і південний захід від Авдіївки, передає ISW.

Аналітики посилаються на відео, розміщене в Telegram-каналі аеророзвідників 110 окремої механізованої бригади ЗСУ. На відео можна побачити близько 10 одиниць живої сили, яких зафіксував безпілотник.

відео дня
Бої за Авдіївку: в ISW зафіксували просування окупантів вулицями міста

OSINT-розслідувачі встановили, що координати цієї точки – 48.11756, 37.76414. На Google maps видно, що місцевість розташована за 500-700 метрів від південного кордону міста.

Бої за Авдіївку: в ISW зафіксували просування окупантів вулицями міста
Google maps

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська просувалися вулицями Колосова і Лермонтова, хоча ISW не спостерігає візуального підтвердження цього просування.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохіму на північному заході міста; на захід від Авдіївки біля Північного; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського.

Військові аналітики також зазначили, що командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Тарнавський і спікер Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун заявили, що російські війська готуються посилити активність на Авдіївському напрямку і сконцентрували в цьому районі понад 40 тисяч осіб.

Тарнавський повідомив, що за останні дві доби російські війська не завдавали авіаударів на Таврійському напрямку.

Бої за Авдівку

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Авдіївському напрямку, який зараз є одним з найскладніших. Про це в 20 січня розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) генерал Ігор Романенко зазначивши, що ситуація в Авдіївці є критичною.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що Авдіївка працює як страшна м'ясорубка, але є вигідною для України, оскільки втрати окупантів у місті значно більші, ніж у ЗСУ. Співвідношення втрат становить 1 до 10 на користь українських сил.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

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