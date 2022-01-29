Командири закрили в кабінеті і сміялися: колишня військова розповіла про тортури в частині в Дніпрі

Колишня військова розповіла про тортури в частині в Дніпрі, де Артемій Рябчук застрелив товаришів по службі / колаж УНІАН, фейсбук Антона Геращенко

Колишня військовослужбовець Олена Липовенко розповіла про знущання і цькування в Національній гвардії України. Вона служила у 2018-2019 роках у військовій частині 3021 в Дніпрі, де Артемій Рябчук застрелив 27 січня п'ятьох товаришів по службі.

В ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера Липовенко розповіла, що коли захворіла, їй не надавали допомогу, змушували одягати 18-кілограмовий бронежилет. Крім того, командири нібито закрили дівчину в кабінеті і сміялися над нею.

"Коли під час служби я знепритомніла, командири мене закрили в своїх кабінетах і сміялися наді мною. Тоді я сказала, що зроблю з собою щось, якщо мені не нададуть допомогу, що я тут помру", – згадала Липовенко.

За її словами, у неї була температура 38-39 градусів, яка трималася довгий час, потім виникла внутрішня кровотеча. Попри це, Олену нібито змушували виходити на службу, одягали все спорядження.

Липовенко зазначила, що її відправили в гінекологічне відділення, хоча у неї було оніміння обличчя і лівої руки. Вона стверджує, що саме так ставилися і до інших солдатів.

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"У цій військовій частині були і тортури, і цькування, і моральний тиск. Особливо тих, хто розумніший, освіченіший, хто не курить, не вживає алкоголь, хто хоче домогтися справедливості і сумлінно виконує свої обов'язки", – розповіла колишня військовослужбовець.

Вона вважає, що причина такого ставлення в тому, що солдати не знають своїх прав.

Водночас ведучий програми Савік Шустер додав, що, за інформацією від його джерел, протягом 2018-2019 років у військовій частині 3021 було зафіксовано два випадки самогубства, а з жовтня 2021 року дві людини намагалися накласти на себе руки, один викинувся з вікна, а ще один намагався порізати вени. Ще п'ять осіб самовільно покинули частину.

Нагадаємо, вранці 27 січня в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. Загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.

Підозрюваний у розстрілі своїх товаришів по службі на заводі Південмаш у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук на суді визнав свою провину. Він розкаявся у скоєнні злочину і попросив відправити його в СІЗО.

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