"Можливо, він не витримав": знайомі Артемія Рябчука пояснили, чому він розстріляв 5 осіб

Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі з Національної гвардії / Нацполіція, скріншот з відео

Односельці 20-річного Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі з Національної гвардії на режимному об'єкті "Південмашзавод", розповіли про хлопця.

У пам'яті жителів його рідного села під Одесою залишився зразковим і відповідальним хлопцем. Навіть в армію хлопець попросився сам, так як після служби хотів отримати роботу з гідною оплатою, щоб допомагати матері, що залишилася вдовою, пише "Сегодня".

Староста села Броска в Ізмаїльському районі Світлана Москвич розповіла, що подія шокувала місцевих жителів і більшість з них вважає, що в цій ситуації залишилося багато нез'ясованого.

"Артемій пішов в армію всього три місяці тому. Можливо, там щось сталося, і він не витримав. Може бути, якась несправедливість. Я читала, що був якийсь інцидент, і Артем заступився за людину. У нього було загострене почуття справедливості", - пояснила староста.

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"Може бути, його морально почали добивати, а він взявся за зброю, захотів привернути до себе увагу. До речі, сьогодні мені дзвонили люди з ферми, де він підробляв. Вони не вірять в те, що таке сталося. Коли інші ходили на дискотеки, він відчував відповідальність за маму. В армію він попросився сам, щоб мати потім хорошу роботу. Корінь зла треба шукати там, де він служив...", - сказала староста села Броска Світлана Москвич.

Розстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.