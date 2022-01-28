Суд обрав запобіжний захід військовому, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі

Військового з Дніпра відправили під арешт до 27 березня / фото Telegram

Суд відправив під арешт до 27 березня без права внесення застави нацгвардійця Артемія Рябчука, який вбив п'ятьох своїх товаришів по службі.

Рябчук два місяці перебуватиме в СІЗО. Прокуратура вимагала утримання на гауптвахті.

Рябчуку загрожує від 15 років в'язниці до довічного ув'язнення.

Підозрюваний у розстрілі своїх товаришів по службі на заводі Південмаш у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук на суді визнав свою провину. Він розкаявся у скоєнні злочину і попросив відправити його до СІЗО.

"Мені щиро шкода тих людей яким я заподіяв біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину. Мені важко згадувати той час (вбивства товаришів по службі)", – сказав Рябчук.

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Крім того, нацгвардієць попросив суд не відправляти його на гауптвахту, а до слідчого ізолятору.

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Захист підозрюваного додав, що той "не хоче повертатися туди, де над ним знущалися".

Стрілянина в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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