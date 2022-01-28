Суд обрав запобіжний захід військовому, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі

Суд відправив під арешт до 27 березня без права внесення застави нацгвардійця Артемія Рябчука, який вбив п'ятьох своїх товаришів по службі.
Суд відправив під арешт до 27 березня без права внесення застави нацгвардійця Артемія Рябчука, який вбив п'ятьох своїх товаришів по службі.
Рябчук два місяці перебуватиме в СІЗО. Прокуратура вимагала утримання на гауптвахті.
Рябчуку загрожує від 15 років в'язниці до довічного ув'язнення.
Підозрюваний у розстрілі своїх товаришів по службі на заводі Південмаш у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук на суді визнав свою провину. Він розкаявся у скоєнні злочину і попросив відправити його до СІЗО.
"Мені щиро шкода тих людей яким я заподіяв біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину. Мені важко згадувати той час (вбивства товаришів по службі)", – сказав Рябчук.
Крім того, нацгвардієць попросив суд не відправляти його на гауптвахту, а до слідчого ізолятору.
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Захист підозрюваного додав, що той "не хоче повертатися туди, де над ним знущалися".
Стрілянина в Дніпрі
Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.
Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.
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