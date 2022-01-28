Герой АТО, пройшов Іловайськ і полон: нові дані про жертви бійні в Дніпрі

Олександр Буганов / Фейсбук А. Буганова

Однією з жертв дніпровського стрільця Артема Рябчука, який розстріляв людей на Південмаші, виявився 34-річний ветеран АТО Олександр Буганов, який пройшов Іловайськ і побував у полоні.

Загиблий був начальником варти, за словами його друга, чоловік служив у внутрішніх військах ще до 2014 року, пише Obozrevatel.

Знайомий загиблого каже, що вони разом служили у військовій частині 3056 у Херсоні.

Герой АТО пройшов полон

"Я ніколи не розпитував його про час, проведений в полоні. Для нього це була важка тема, тому ми не говорили про це", – розповідає його товариш.

Після повернення Олександр залишився в армії, але перевівся в іншу частину в Дніпрі.

Реклама

Олександр Буганов був одружений. Без батька залишилися дві маленькі доньки.

Версія про нестатутні відносини

Відзначимо, що на сторінці Буганова в Facebook багато фотографій з улюбленим байком. Також він любив походи і восени минулого року піднявся на Говерлу.

"Він був дуже позитивним і веселим людиною, любив пожартувати. Я не вірю в розповіді про якісь нібито нестатутні стосунки в їх частині. Він не з таких людей. Він справжній мужик і військовий", - каже його товариш.

читайте такожОбзивали "шісткою " і" стукачем": спливли деталі про бійця НГУ, який розстріляв людей у Дніпрі

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

Читайте ще: