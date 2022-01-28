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Обзивали "шісткою" і "стукачем": спливли деталі про бійця НГУ, який розстріляв людей у Дніпрі

28 січня 2022, 08:35

У Нацгвардії підтвердили, що Артем Рябчук раніше втрутився в конфлікт військовослужбовців, щоб розняти їх.

рябчук
Затриманий Артем Рябчук / Фейсбук Д. Монастирського

Стали відомі нові подробиці про криваву стрілянину в Дніпрі, в результаті чого нацгвардієць Артем Рябчук вбив п'ятьох людей на Південмаші.

Як розповіла kp.ua його колишня однокурсниця, після одного неприємного інциденту Артема почали обзивати "стукачем"і "шісткою".

"Я з ним провчилася 4 роки. Спілкувалися ми добре. Артем ніколи ні на кого не підвищував голоси, ніхто на нього не скаржився. Так, бували такі моменти - якщо йому хтось скаже щось неприємне, він у відповідь не змовчить. Але так сьогодні чинять майже всі", - каже його однокурсниця.

За її словами, Рябчук скаржився знайомим на товаришів по службі.

"Розповідав, що в армії його почали цькувати кілька людей, обзивали "шісткою" і "стукачем". Мабуть, Артем міг витримати багато, але тільки не регулярне приниження з боку товаришів по службі", - додала знайома затриманого.

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Що відомо про причину трагедії

Як повідомив на брифінгу колишній командувач Нацгвардією Микола Балан, про інцидент сам Рябчук повідомляв командиру свого взводу, повідомляє Укрінформ.

Балан підтвердив, що підозрюваний тоді втрутився в конфлікт військовослужбовців, щоб розняти їх.

"Ми виявили, що приблизно три тижні тому був конфлікт між двома військовослужбовцями, в який нині затриманий втрутився, щоб розняти. Про це він доповідав командиру свого взводу. Інших випадків виявити не вдалося", - сказав він.

Водночас, за його словами, солдати, опитані вже після інциденту, заперечували факти булінгу щодо Рябчука. До того ж вони не давали свідчень про так звану "дідівщину" у підрозділі.

"Віч-на-віч розмовляли, зокрема, з солдатами, які тільки що прибули і склали присягу, але і вони ніяких заяв про неналежні відносини не робили", - сказав Балан. Він додав, що слідів знущання або побиття солдатів у щоденних медичних оглядах зафіксовано не було.

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

читайте також"Я вистрілив їй в голову": нацгвардієць Рябчук розповів, як вбивав людей на Південмаші

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