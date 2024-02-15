Командир Азова назвав помилку України й пояснив, як відбитися від окупантів в Авдіївці

Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що важлива не кількість зброї й техніки, а те, як вона використовується.

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Богдан "Тавр" Кротевич розкритикував оборону Авдіївки та розповів, як потрібно діяти / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОП, МО РФ

Український військовий, перший заступник командира полку спеціального призначення Азов Богдан "Тавр" Кротевич емоційно прокоментував ситуацію на Авдіївському напрямку та пояснив, як, на його думку, потрібно протистояти російським окупантам.

"Не можна битися лоб в лоб з армією Росії. Та й взагалі, з будь-якою армією, як п'яні алкаші обмінюватися прямими ударами - це нерозумно. Чому ми постійно впираємося в одну й ту саму помилку?!", - написав "Тавр" у Telegram.

Військовий упевнений, що Україну врятує не технологічний прогрес. За його словами, важлива не кількість зброї й техніки, а те, як вона використовується.

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"Маневри принесуть перемогу. Не наступи на п'ять ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямку основного удару противника! Їх більше, розумієте? Маневр - удар у фланг. Я писав про це ще в січні 23 року. Висновків не зроблено. Може я дурень, але битимуся головою в цю непробивну стіну, поки не проб'ю", - зазначив він.

За його словами, на кону життя людей та існування нашої держави. Тому "Тавр" детально розписав на прикладі Авдіївки, як потрібно діяти на фронті.

"Пишу прямо - обріжте наступальні сили противника з флангу! Усі штурмові та механізовані підрозділи якісніше проведуть наступальні дії на напрямку, де противник не очікує, аніж страждатимуть під постійними обстрілами, не маючи змоги взагалі нічого зробити, окрім як просто затримати час", - вважає Кротевич.

"Сунь-цзи перечитайте, Клаузевіца там, згадайте, що монголи зробили з китайською стіною, а німці - з лінією Мажино! Малюю прямо схеми по Авдіївці, бо прямі натяки ніхто не розуміє! Я хочу, щоб мої друзі дожили до перемоги, і я хочу цієї перемоги! Може, нарешті й ви захочете її досягти!", - емоційно написав військовий.

t.me/ein_fruhling_2

t.me/ein_fruhling_2

t.me/ein_fruhling_2

Ситуація в Авдіївці

Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки, яку вже не один місяць намагаються захопити російські окупанти. Ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична.

Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на цьому відрізку становлять орієнтовно сім бригад. За період перебування на Авдіївському напрямку Третьої штурмової двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження.

14 лютого голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що дорогу, яка веде до Авдіївки, росіяни можуть повністю прострілювати. Наразі в місті залишається близько тисячі людей, однак евакуацію проводити надзвичайно небезпечно.

Представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій заявив: якщо основна логістична артерія до Авдіївки, що використовується для постачання українського гарнізону в місті, буде перерізана росіянами, то українське командування має запасні шляхи постачання.

Аналітик BILD Юліан Рьопке впевнений, що російські окупанти можуть захопити Авдіївку "в найближчі дні або тижні".

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