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Пекло в Авдіївці: ситуація критична, ЗСУ протистоять семи бригадам окупантів

Анна Ярославська
15 лютого 2024, 09:58оновлено 15 лютого, 10:31
Двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. При цьому противник підтягує все нові й нові сили.
Авдіївка, третя штурмова бригада
Українські військові демонструють безпрецедентний героїзм в Авдіївці / Колаж: Главред, фото: ОП, t.me/ab3army

Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки, яку вже не один місяць намагаються захопити російські окупанти. Ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична, повідомляє пресслужба Третьої штурмової.

Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на цьому відрізку становлять орієнтовно сім бригад.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник", - заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

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За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі та техніці повідомлять згодом після підтвердження необхідних даних.

"Водночас, об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою та нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає в місто нові сили та засоби", - йдеться у повідомленні.

Раніше видання Forbes писало про те, що Україна зміцнює Авдіївку, і є всі підстави вважати, що на цей напрямок перекинули одну з найкращих бригад - Третю окрему штурмову. Зазначалося, що, вирішивши залишитися і битися, "українські війська йдуть на величезний ризик".

Бої за Авдіївку

Попри величезні втрати, армія РФ, імовірно, опинилася на межі того, щоб захопити Авдіївку або те, що від неї залишилося. Мер міста Віталій Барабаш минулого тижня говорив, що окупанти досягли зруйнованих околиць міста, і ситуація зараз "критична".

За оцінками британської розвідки, щодня в Авдіївці гинуть або отримують поранення близько тисячі російських солдатів, що робить це поле бою одним із найдорожчих у війні.

За словами українського командування, нещодавні блокування пакетів військової допомоги у США та ЄС призвели до катастрофічної нестачі артилерії на лінії фронту в Авдіївці.

"Загальна думка така, що якщо Авдіївка впаде, в цьому буде провина Америки", - вважає Глен Грант, колишній аташе з питань оборони Великої Британії в країнах Балтії та колишній радник міністерства оборони України.

14 лютого голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що дорогу, яка веде до Авдіївки, росіяни можуть повністю прострілювати. Наразі в місті залишається близько тисячі людей, однак евакуацію проводити надзвичайно небезпечно.

Якщо основна логістична артерія до Авдіївки, яка використовується для постачання українського гарнізону в місті буде перерізана росіянами, то українське командування має запасні шляхи постачання. Про це повідомив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

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