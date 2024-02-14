'Бої у старій частині міста': в МВА розкрили деталі про ситуацію в Авдіївці

Начальник Авдіївської МВА зазначив, що росіяни будуть робити все можливе, щоб захопити Авдіївку до предидентських виборів в РФ, які відбудуться в березні.

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В МВА розкрили деталі про ситуацію в Авдіївці / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада, Телеграм-канал Анна Маляр

Російські окупаційні війська можуть перебувати на території Авдіївки, що на Донеччині, однак наразі мова не йде про захоплення значної частини міста. Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За словами Віталія Барабаша, до міста проникають численні диверсійно-розвідувальні групи, які ліквідовують та нейтралізують українські військові.

"Окупанти можуть десь у місті перебувати, на околицях, у старій частині міста, але про захоплення такої великої частини міста не йдеться. Дуже багато аналітиків, на жаль, використовують дані Російської Федерації, мене це хвилює. Наразі є бої в Садовому товаристві, біля Авдіївського коксохімічного заводу", - розповів він. відео дня

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації вказує на те, що масштабний наступ російських окупантів на Авдіївку є політичним рішенням, яке попередньо було ухвалене в Москві.

"Ми бачимо ці дедлайни із захоплення міста, скільки разів вони їх змінювали. Минулого року росіяни планували захопити місто напередодні дня народження Володимира Путіна (7 жовтня). Потім ішлося про 14 грудня, але не склалося. Потім — Новий рік, а зараз — відклали захоплення до президентських виборів у РФ, які відбудуться в березні 2024 року", - зазначив він.

Барабаш підкреслив, що окупанти будуть робити все можливе до цієї дати, оскільки "інших варіантів у них немає". Голова Авдіївської ВЦА наголосив, що в Росії немає жодної особи, крім Путіна, яка могла б зараз дати команду припинити ці наступи.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що наразі не йдеться про оточення міста Авдїівки на Донеччині російськими окупантами.

За даними Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська здійснили просування на Авдіївському напрямку з метою перерізати головну лінію постачання українських військових в Авдіївці.

Аналітик BILD Юліан Рьопке вказує на те, що росіяни можуть окупувати Авдіївку "найближчими днями або тижнями".

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