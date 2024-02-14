Ситуація в Авдіївці різко змінюється: ЗСУ готують запасні логістичні шляхи

В ЗСУ зазначили, що ворог почав застосовувати бронегрупи для наступу на Авдіївку з півночі та з півдня.

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На Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч солдатів / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Якщо основна логістична артерія до Авдіївки, яка використовується для постачання українського гарнізону в місті буде перерізана росіянами, то українське командування має запасні шляхи постачання. Про це речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Він також підкреслив, що наразі ситуація на лінії зіткнення біля Авдіївки є динамічною і може змінюватися щогодини.

"Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримувати визначені позиції". – наголосив речник .

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Лиховій вказав, що у вуличних боях в Авдіївці, які тривають вже кілька днів, відбуваються зміни в тактиці, як зі сторони українських військ, так і зі сторони окупантів.

"Ворог потроху включає деякі бронегрупи в Авдіївці – і на півночі, і на півдні, а в деякі дні він працює малими штурмовими групами", - додав він.

Він також підкреслив, що на цьому напрямку Росія розгорнула значну кількість військових.

"Загалом на Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тисяч осіб особового складу", - зазначив він.

Лиховій пояснив, що українські війська дотримуються стратегії захисту, яка полягає в тому, щоб обороняти населені пункти, а не "купи каміння, купи обгорілого заліза, які залишалися на наших позиціях".

Речник наголосив, що головний пріоритет - зберегти життя бійців і перегрупуватися на новій лінії оборони для гнучкої реакції на ситуацію.

Він також зауважив, що обстріли артилерією та ракетами з боку ворога населених пунктів Покровського району Донецької області, що трохи західніше від Авдіївки, свідчать про можливі наслідки, коли лінія фронту зміститься трохи далі на захід.

"Тому важливо тримати Авдіївку та кожен населений пункт", - наголосив він.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 лютого, українські війська знищили колону російської бронетехніки в районі Авдіївки. Плани окупантів по посиленню свого угрупування в місті таким чином не здійснились, оскільки вони не змогли дістатись до місця призначення.

Командир 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин стверджує, що російські загарбники не можуть оточити чи захопити Авдіївку, доки українські військові здатні тримати оборону.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш вказує, що масштабний наступ російських окупантів на Авдіївку є політичним рішенням, яке було ухвалене в Москві.

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