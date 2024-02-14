Розгром колони під Авдіївкою: експерт зробив несподівану заяву про резерви ЗСУ

Ситуація в Авдіївці дещо краща, ніж зазвичай про неї розповідають окремі джерела, заявив Іван Киричевський.

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Успішне знищення колони росіян свідчить про резерви та кращу боєздатність ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Успішне знищення російської колони на Авдіївському напрямку свідчить про наявність резервів в ЗСУ для оборони Авдіївки. Ця операція показує кращу боєздатність українських військ, ніж про неї часто говорять. Таку думку висловив експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі "Еспресо".

"З бойовою успішністю наших військ там набагато краще, ніж зазвичай заведено коментувати. Оскільки до цього ми могли зустріти в західних джерелах те, що в на Авдіївському напрямку в нас дуже великий дефіцит боєприпасів і немає чим утримувати лінію оборони. Також й те, що наші бригади, які туди перекидали для підкріплення, є ледь не останнім резервом, який в нас є", - зазначив він.

Киричевський зауважив, що ситуація в Авдіївці дещо краща, ніж зазвичай про неї розповідають окремі джерела. За його словами, сама здатність наших військ провести глибинну розвідку для виявлення перекидання ворожих резервів і потім знищити їх, виглядала б малоймовірною, однак захисникам вдалося це зробити.

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"Відповідно, можемо обережно припускати, що певні резерви для оборони Авдіївки у нас є. Звісно, це не ті резерви, які можна витрачати нескінченно, але ситуація зараз виглядає дещо краще, ніж про неї заведено говорити", - додав він.

Ситуація поблизу Авдіївки

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого в районі Авдіївки Сили оборони України знищили колону російської бронетехніки, яку окупанти готувалися використати для посилення свого угрупування в місті. За повідомленням аналітиків проекту DeepState, колону було знищено між Верхньоторецьким та Кам'янкою.

Також речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій підкреслив необхідність запасних шляхів постачання українського гарнізону в Авдіївці у випадку перерізання основної логістичної артерії окупантами. Він зауважив, що ситуація на лінії зіткнення є динамічною і може змінюватися щогодини, а також підкреслив, що українські війська роблять все можливе, щоб утримати позиції.

Крім цього, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що дорогу до Авдіївки росіяни можуть повністю прострілювати. Російські війська намагаються прорвати лінію оборони, але українські захисники стримують їх по всіх напрямках.

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