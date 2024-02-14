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Колона згоріла вщент: ЗСУ влаштували вогняний "сюрприз" окупантам під Авдїівкою

Юрій Берендій
14 лютого 2024, 12:44
За даними аналітиків, колону російської техніки знищили між Верхньоторецьким та Кам'янкою.
Колона згоріла вщент: ЗСУ влаштували вогняний 'сюрприз' окупантам під Авдїівкою
Деталі розгрому окупантів під Авдіївкою / Колаж Главред, фото: deepstate

В ніч на 14 лютого, Сили оборони України знищили колону російської бронетехніки і районі Авдіївки. Окупанти планували посилити своє угрупування в Авдіївці, однак дістатись до міста вони так і не змогли. Про це повідомили аналітики OSINT проекту DeepState.

"Уночі Сили Оборони спалили колону ворога біля Авдіївки. Росіяни готувалися перекинути техніку в Авдіївку, але між Верхньоторецьким та Кам'янкою були знищені", – зазначено у повідомленні.

В DeepState відзначив, що розгром є результатом спільної роботи всіх бригад та батальйонів, що діють в районі Авдіївки.

відео дня

Аналітики також опублікували кілька кадрів з бою і вказали на карті точне місце події.

Колона згоріла вщент: ЗСУ влаштували вогняний 'сюрприз' окупантам під Авдїівкою
Фото: deepstate
Колона згоріла вщент: ЗСУ влаштували вогняний 'сюрприз' окупантам під Авдїівкою
Фото: deepstate

Наступ росіян на Авдіївку

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш відзначив, що до міста проникають численні диверсійно-розвідувальні групи, які ліквідовують та нейтралізують українські військові.

Якщо російські війська агресора вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, що проходить на захід від коксохімічного заводу, це ускладнить забезпечення та посилення бійців ЗСУ, і може виникнути загроза оточення. Таку позицію висловив представник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

Командир 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин стверджує, що російські загарбники не зможуть оточити або захопити Авдіївку, поки українські військові мають достатні сили та засоби для тримання оборони.

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війна в Україні Авдіївка
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