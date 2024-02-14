Росіяни взяли під вогневий контроль єдину дорогу до Авдіївки - ОВА

Окупанти намагаються прорвати лінію оборони та захопити Авдіївку в найкоротший термін, сказав голова Донецької ОВА.

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Ворог повністю прострілює дорогу до Авдіївки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

Дорогу, яка веде до Авдіївки, росіяни можуть повністю прострілювати. Наразі в місті залишається близько тисячі людей, однак евакуацію проводити надзвичайно небезпечно. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

"Та дорога, яка вела в місто, вона прострілюється ворогом повністю. Зараз в місті знаходяться 926 людей. Люди виїжджають самостійно - по 3-4 людини кожного дня", - зазначив Філашкін.

За його словами, ситуація в Авдіївці дуже складна, але в місті є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів.

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"Ворог намагається прорвати лінію оборони та захопити місто в найкоротший термін. Наші захисники стримують ворога по всіх напрямках", - додав голова ОВА.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олександр Коваленко заперечує оточення Авдіївки окупантами. Перерізання логістичної артерії ЗСУ не означає оперативного чи тактичного оточення. Він зазначив, що в Авдіївці, окрім головної дороги, є три польові, які роблять оточення неможливим.

Також в ніч на 14 лютого в районі Авдіївки ЗСУ знищили колону бронетехніки окупантів. Росіяни планували перекинути техніку в Авдіївку, але між Верхньоторецьким та Кам'янкою їх знищили.

Крім цього, ситуація на лінії зіткнення біля Авдіївки є динамічною і постійно змінюється. Речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зауважив, якщо основна логістична артерія до Авдіївки буде перерізана окупантами, то українське командування має запасні шляхи постачання.

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