Росіяни взяли під вогневий контроль єдину дорогу до Авдіївки - ОВА

Дорогу, яка веде до Авдіївки, росіяни можуть повністю прострілювати. Наразі в місті залишається близько тисячі людей, однак евакуацію проводити надзвичайно небезпечно. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.
"Та дорога, яка вела в місто, вона прострілюється ворогом повністю. Зараз в місті знаходяться 926 людей. Люди виїжджають самостійно - по 3-4 людини кожного дня", - зазначив Філашкін.
За його словами, ситуація в Авдіївці дуже складна, але в місті є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів.
"Ворог намагається прорвати лінію оборони та захопити місто в найкоротший термін. Наші захисники стримують ворога по всіх напрямках", - додав голова ОВА.
Ситуація в Авдіївці
Як повідомляв Главред, військовий експерт Олександр Коваленко заперечує оточення Авдіївки окупантами. Перерізання логістичної артерії ЗСУ не означає оперативного чи тактичного оточення. Він зазначив, що в Авдіївці, окрім головної дороги, є три польові, які роблять оточення неможливим.
Також в ніч на 14 лютого в районі Авдіївки ЗСУ знищили колону бронетехніки окупантів. Росіяни планували перекинути техніку в Авдіївку, але між Верхньоторецьким та Кам'янкою їх знищили.
Крім цього, ситуація на лінії зіткнення біля Авдіївки є динамічною і постійно змінюється. Речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зауважив, якщо основна логістична артерія до Авдіївки буде перерізана окупантами, то українське командування має запасні шляхи постачання.
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