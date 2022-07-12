Кількість загиблих збільшується: у Часовому Яру з-під завалів витягли вже 45 тіл

У годинному Яру загинули вже 45 осіб / Донецька ОВВА, ДСНС України

У Часовому Яру Донецької області збільшилася кількість загиблих в результаті обстрілу російськими окупантами. Рятувальники витягли з-під завалів ще 7 тіл. Таким чином, в результаті обстрілу загинули мінімум 45 людини. Про це повідомили рятувальник.

"Станом на 19:30 виявлені тіла ще 4 загиблих (всього виявлені тіла 45 загиблих, з них 1 дитина), врятовані з-під завалів 9 осіб", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники розібрали вже понад 420 т зруйнованих елементів будинку.

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Удар РФ по Україні

Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня з Ураганів обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети потрапили в 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновані два під'їзди.

Внаслідок цього в місті Часів Яр була зруйновано багатоповерхівку, а під її завалами опинилися мінімум три десятки людей, у тому числі і 9-річна дитина.

Станом на 15: 00 12 липня на місці події були виявлено тіла 38 загиблих, врятовано з-під завалів 9 осіб.

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