Удар з "Ураганів" по Донеччині: окупанти знищили багатоповерхівку, під завалами 34 людини, є загиблі

Окупанти знищили багатоповерхівку в місті Часів Яр, під завалами 34 людини, є загиблі/ Донецкая ОВА

Російські окупанти вдарили по Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок цього у місті Часів Яр була зруйнована багатоповерхівка, а під її завалами опинилися мінімум три десятки людей, серед яких 9-річна дитина.

Атака на місто сталася ввечері напередодні, 9 липня. Про наслідки удару розповів вранці 10 липня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Вже декілька загиблих дістали з-під завалів. Зараз продовжується розбір заваленого будинку – на місці працюють рятувальники.

"Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "Ураганів". У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники – намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами", – зазначив Кириленко.

Він повідомив, що, за словами місцевих мешканців, під завалами найімовірніше перебувають щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина.

На поверхню станом на ранок 10 липня вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених. Також рятувальники встановили контакт з двома людьми, яким вдалося вижити після обвалу будинку і які досі перебувають під завалами. Їх намагаються витягти.

Рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, бійці ЗСУ влучно вдарили по скупченню окупантів на півдні з артилерії. Загарбники після влучних ударів українських військових не дорахувалися 18 різних одиниць техніки і понад півсотні чоловік особового складу.

Раніше повідомлялося, що російська влада планує частково чи повністю анексувати Харківську область. Вона не збирається обмежуватися Донбасом та півднем України.

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