Кривавий обстріл РФ Часового Яру: з-під завалів дістали тіла 38 загиблих

Проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.
Кількість загиблих в результаті ракетного удару російських окупантів по п'ятиповерхівці в місті Часів Яр Донецької області зросла до 38.
Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області, станом на 15:00 рятувальниками виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку 38 загиблих людей, з них – 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб.
За даними ДСНС, проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.
Удар РФ по Часовому Яру
Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня з Ураганів обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети потрапили в 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновані два під'їзди.
Внаслідок цього в місті Часів Яр була зруйновано багатоповерхівку, а під її завалами опинилися мінімум три десятки людей, у тому числі і 9-річна дитина.
Станом на 11: 00 12 липня на місці події були виявлені тіла 35 загиблих, врятовано з-під завалів 9 осіб.
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