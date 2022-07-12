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Кривавий обстріл РФ Часового Яру: з-під завалів дістали тіла 38 загиблих

12 липня 2022, 16:58

Проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

Часів Яр
РФ вдарила ракетами по місту Часів Яр /Facebook/Dsnsdon

Кількість загиблих в результаті ракетного удару російських окупантів по п'ятиповерхівці в місті Часів Яр Донецької області зросла до 38.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області, станом на 15:00 рятувальниками виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку 38 загиблих людей, з них – 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб.

За даними ДСНС, проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

Удар РФ по Часовому Яру

Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня з Ураганів обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети потрапили в 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновані два під'їзди.

Внаслідок цього в місті Часів Яр була зруйновано багатоповерхівку, а під її завалами опинилися мінімум три десятки людей, у тому числі і 9-річна дитина.

Станом на 11: 00 12 липня на місці події були виявлені тіла 35 загиблих, врятовано з-під завалів 9 осіб.

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