Без підпису ЄС і військ США: Сибіга про мирний план щодо завершення війни

Деталі домовленостей ще в роботі, підкреслив Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга прокоментував ситуацію навколо переговорів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

США підпишуть документи з Україною, а також з Росією

РФ повинна розуміти наслідки можливого порушення миру

Україна підпише з США 20-пунктний мирний план, і окремо США підпишуть документ з Росією, підпису ЄС не буде, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це зараз документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна. Ну і з Росією - повинні підписати США. Станом на даний момент обговорюється саме така конструкція, але переговори ще тривають, це процес", - сказав він в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами Сибіги, "європейська сторона - з нами, вона присутня в мирному процесі і в домовленостях про гарантії безпеки. До речі, важливо, що вперше мова йде саме про термін "гарантії безпеки", а не "запевнення" або щось подібне".

"Також принципово важливо, щоб фундаментальні речі, які мають визначальне значення для України і для нашої безпеки, мали юридично зобов'язуючий характер. Тому важливо, що є згода щодо необхідності ратифікації гарантій - зокрема, їх ратифікації в Конгресі США. Є ще один принциповий, фундаментальний елемент - Boots on the Ground, тобто присутність іноземних військ", - сказав Сибіга, зазначивши, що американських військ не буде.

"Але деякі європейські партнери свій контингент підтверджують. І, безумовно, це може статися тільки за умови американського "бекстопа". Це теж правда", - додав він.

За його словами, деталі цієї домовленості ще в роботі, але це - важливий фактор і майбутньої інфраструктури безпеки, і економічного відновлення. "Тому що для майбутніх інвесторів саме присутність західних військ в Україні є гарантією безпеки інвестування. Тому ми будемо і далі відстоювати цю позицію, вона для нас принципова", - підкреслив міністр.

/ Інфографіка: Главред

"Інший принциповий елемент - пакет стримування. Російський режим повинен чітко розуміти наслідки можливого порушення миру. Для цього Україні необхідна, зокрема, самодостатність у виробництві систем ППО і далекобійної зброї. І ще один фундаментальний для нас елемент - це те, що наше членство в ЄС є елементом гарантій безпеки", - сказав Сибіга.

Перспективи мирних переговорів: позиція колишнього глави НАТО

Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що війна проти України вступила в тривалу фазу на виснаження, і в Москві це прекрасно розуміють. На його думку, готовність Володимира Путіна до діалогу про мир може з'явитися лише в тому випадку, якщо західні союзники продовжать послідовно і довгостроково підтримувати Україну.

Раніше ЗМІ розповіли про ключові деталі переговорів в Абу-Дабі. Україна наполягає, що територіальне питання можна обговорювати, відштовхуючись як мінімум від поточної лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі. Президент України анонсував продовження тристоронніх зустрічей.

Як повідомляв Главред, раніше завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією, який тривав понад три години. Журналіст Axios Барак Равід заявив, що переговори пройшли "позитивно" і "конструктивно".

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

