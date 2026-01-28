Рус
Втрачає людей швидше, ніж будь-яка армія за 80 років: у що обходиться РФ війна в Україні

Анна Ярославська
28 січня 2026, 09:01
Глава Кремля Путін, схоже, готовий і далі проливати російську кров за Україну. Його не зупиняють високі показники втрат.
Експерти підрахували реальні втрати РФ і України за роки війни / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Втрати Росії оцінюються приблизно в 1,2 млн осіб
  • Жодна велика держава не зазнавала подібних втрат з часів Другої світової війни
  • Основна тактика РФ — масоване використання піхоти з мінімальними територіальними успіхами

До весни кількість російських і українських солдатів, які загинули, були поранені або зникли безвісти під час війни РФ в Україні, досягне двох мільйонів осіб. При цьому втрати російської окупаційної армії вдвічі більші порівняно з втратами Сил оборони України. Про це пише видання The New York Post з посиланням на дослідження.

Згідно з останніми оцінками аналітичного центру CSIS, розташованого у Вашингтоні, Москва зазнала втрат у розмірі близько 1,2 мільйона осіб - це вдвічі більше, ніж в Україні (600 тисяч).

Зокрема, Москва втратила близько 325 тисяч солдатів з початку вторгнення в Україну чотири роки тому, що суперечить заявам президента Росії Володимира Путіна.

"Жодна велика держава не зазнала таких втрат або жертв з часів Другої світової війни", - заявив виданню The Post провідний автор дослідження Сет Джонс.

За нинішніх темпів війни Росія в середньому має 35 тисяч убитих або поранених військовослужбовців на місяць, при цьому Путін прогнозує 415 тисяч втрат тільки в 2025 році.

Якщо порівнювати втрати Москви з іншими великими російськими конфліктами, то в Афганістані в 1980-х роках РФ втратила більш ніж в 17 разів більше солдатів, ніж загинуло в результаті бойових дій, і в 11 разів більше, ніж війська, втрачені в Першій і Другій чеченських війнах.

"Нинішня кількість загиблих більш ніж у п'ять разів перевищує сумарну кількість жертв усіх воєн Росії та Радянського Союзу з часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Чому РФ несе величезні втрати у війні в Україні

Згідно з дослідженням, високі людські жертви пояснюються нездатністю Росії належним чином розробити стратегію, навчити війська, впоратися з низьким моральним духом.

Головна стратегія Росії в цій війні полягає в тому, що вона відправляє своїх солдатів на м'ясорубку, щоб в кінцевому підсумку знищити Сили оборони України.

"Схоже, президент Путін готовий і надалі проливати російську кров за Україну. Його не зупиняють високі показники втрат і смертей, а економічний спад в Росії навряд чи змусить Кремль сісти за стіл переговорів — принаймні, на умовах, прийнятних для України або Європи", — сказав Джонс.

Він також припустив, що Путін готовий змиритися з такою високою кількістю жертв, тому що багато з убитих і поранених солдатів "з таких регіонів, як Далекий Схід і Північний Кавказ, а не з політично важливих для нього районів, таких як Москва і Санкт-Петербург".

Однак ця стратегія може виявитися невигідною для Росії, з огляду на втрати військ при мінімальних вигодах, оскільки війна триває вкрай повільно.

"Під час своїх найбільш масштабних наступальних операцій російські війська просувалися в середньому на 15-70 метрів на день, що повільніше, ніж майже в будь-якій великій наступальній кампанії в будь-якій війні за останнє століття", — підкреслив експерт.

Втрати України у війні

За даними Канадського центру розвідки і безпеки (CSIS), з початку війни в лютому 2022 року Україна втратила від 100 тисяч до 140 тисяч солдатів, що, в порівнянні з її меншою за чисельністю армією, є порівняно більшою втратою.

Зазначається також, що хоча Росія та Україна публічно не оголошують про свої втрати, оцінки CSIS збігаються з даними, представленими іншими експертами в США і Великої Британії.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 236 570 (690) осіб;
  • танків – 11 609 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 23 958 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 36 713 (+22) од.;
  • РСЗО – 1 629 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1286 (+0) од.;
  • літаків – 434 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1 012) од.;
  • крилатих ракет – 4 205 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 28 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 102 (+77) од.7;
  • спеціальної техніки – 4053 (+2) од.
Втрати РФ у війні / facebook.com/GeneralStaff.ua

Втрати Росії у війні з Україною – останні новини

Як писав Главред, країна-агресор Росія могла втратити 1% довоєнного чоловічого населення з початку війни в Україні. За підрахунками, загальні російські втрати вбитими і пораненими становлять від 1 до 1,35 млн солдатів і офіцерів – це більше, ніж кількість американських солдатів, вбитих або поранених під час Другої світової війни.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що армія РФ щомісяця втрачає на фронті в Україні більше живої сили, ніж Радянський Союз за десять років війни в Афганістані.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні проти України країна-агресор Росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч солдатів. Мова йде не про поранених військових, а саме про загиблих.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що стратегічна мета України — "вбивати 50 тисяч росіян на місяць".

"Минулого місяця вбили 35 тисяч — всі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника в 50 тисяч, то побачимо, що буде з ворогом", — сказав він 20 січня.

Про джерело: The New York Post

New York Post - консервативна щоденна таблоїдна газета, яка видається в Нью-Йорку. Підтримує Республіканську партію.

Була заснована 1801 року федералістом і батьком-засновником Александром Гамільтоном і стала поважною широкою газетою в XIX столітті під назвою New York Evening Post. Її найвідомішим редактором XIX століття був Вільям Каллен Брайант, пише Вікіпедія.

У середині XX століття газета належала Дороті Шифф, відданій лібералці, яка розробила її таблоїдний формат.

У 1976 році Руперт Мердок купив New York Post за 30,5 мільйонів доларів США.

З 1993 року New York Post належить компанії Мердока News Corp. У 2019 році газета посіла четверте місце в США за тиражами серед щоденних газет.

У 1996 році було запущено інтернет-версію газети. У 2014 році було відкрито веб-сайт Decider.

Цікаво, президент США Дональд Трамп називав New York Post своєю улюбленою газетою.

Видання NY Post підтримувало Трампа на президентських виборах 2020 року.

Що Росія втратила через війну в Україні: думка експерта

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова заявила, що так звані "досягнення" президента РФ Володимира Путіна за час повномасштабної війни проти України фактично дорівнюють нулю.

За її словами, втрати Росії - економічні, політичні та репутаційні - є колосальними і несумірними з будь-якими результатами.

"На мій погляд, ці "досягнення" фактично дорівнюють нулю. Якщо подивитися з будь-якого боку — чи то захоплені території, чи, тим більше, те, що Росія за цей час втратила, — втрати колосальні", — сказала Курносова в інтерв'ю Главреду.

За її словами, Росія втратила навіть залишки позитивного ставлення з боку українців, які могли зберігатися раніше. Саме дії Кремля, на її думку, стали причиною знесення пам'ятників, перейменування вулиць і відмови від російської культурної спадщини в Україні.

"Саме Путін обнулив роль російської мови в Україні. Чи можна це назвати його "досягненням"?", – зазначила Курносова.

Крім того, вона розкритикувала тезу Кремля про те, що українці і росіяни нібито є "одним народом", зазначивши, що в такому випадку дії РФ можна розцінювати як "громадянську війну".

"Основне "досягнення" за весь цей час — це фактичне обнулення ролі Росії на пострадянському просторі та в Європі. Це і політичне обнулення, і економічне. Російська економіка перебуває в дуже скрутному становищі, і багато економістів кажуть про те, що вона може не пережити 2026 рік. Ось, по суті, і всі "досягнення" Володимира Путіна за цей час", - зазначила російська опозиціонерка.

Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

