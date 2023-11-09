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Данілов розповів про величезні успіхи ЗСУ на Кримському напрямку

Анна Ярославська
9 листопада 2023, 06:48
Секретар РНБО вважає, що на нас чекають ще приємні новини щодо знищення російських окупантів та їхніх ресурсів на тимчасово окупованому півострові.
Олексій Данилов, Крим
Олексій Данілов розповів про успіхи ЗСУ на Кримському напрямку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про те, що в України є "величезні успіхи на Кримському напрямку".

"Зараз ми маємо величезні успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суші. Але те, що стосується знищення Російської Федерації, знищення її активів на території Криму та знищення Чорноморського флоту - це величезні досягнення нашої країни", - сказав Данілов в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

Він нагадав, що ніколи не було такого щоб "країна, яка не має Військово-Морських сил на цей час в тому вигляді, в якому ми б дуже хотіли мати", знищила підводний човен. Це перший в історії подібний випадок.

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Також, за словами Данилова, знищення носія ракет "Калібр" - це величезний успіх Збройних сил України.

Секретар РНБО додав, що будуть ще приємні новини щодо знищення окупантів і ресурсів на Кримському напрямку.

"Я думаю, що це не останні хороші новини. Я б дуже хотів, щоб війна в 2024 році закінчилася. Ми для цього будемо робити все необхідне, але тут треба бути відвертими і сказати, що не все від нас залежить. Багато, але не все. Дуже багато залежить від партнерів", – резюмував Данілов.

Удари ЗСУ по окупованому Криму

Україна вперше в історії знищила ракетний корвет росіян "Аскольд", який навіть не вийшов із заводу, зазначають експерти Defense Express.

Представник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив нові деталі щодо удару по суднобудівному заводу у тимчасово окупованій Керчі в суботу, 4 листопада. Під час атаки був пошкоджений російський ракетний корабель "Аскольд", який ще не був включений до складу флоту.

Генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ, підтвердив, що українські військові атакували один з найсучасніших кораблів російського Чорноморського флоту, який є носієм крилатих ракет"Калібр".

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