Бійці ГУР знищили два десантні катери РФ у Криму разом з екіпажем: що відомо

На суднах знаходився екіпаж і броньована техніка, зокрема БТР-82.

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Десантні катери проекту 11770 Серна, ймовірно, постраждали в окупованому Криму / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, depositphotos.com/ua, google.com/maps

У селищі Чорноморське у тимчасово окупованому Криму були вражені два російських десантних швидкісних катери проекту 11770. На суднах знаходився екіпаж і броньована техніка, зокрема БТР-82.

Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони.

"В результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами вражені малі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії. Йдеться про катери проекту 11770 (класу "Серна"). На суднах знаходився екіпаж і завантажена броньована техніка, зокрема, БТР-82", - йдеться у повідомленні ГУР.

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Втрати щодо особового складу росіян уточнюються, розповів РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Повідомляється, що малий десантний корабель класу "Серна" має високу швидкість, вміщує до 45 тонн вантажу і 92 людини озброєного десанту.

Дивіться відео - У Криму вражені десантні кораблі окупантів:

Зазначимо, десантні катери проекту 11770 (класу "Серна") - це серія російських швидкісних десантних катерів на повітряному каверні.

Катери проекту призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн, а також передових підрозділів десанту з озброєнням (92 людини) з високою швидкістю 30 вузлів, що перевищує показники інших катерів.

У ГУР повідомили, що малі десантні катери класу "Серна" Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки і десанту.

"Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси" тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та в нашому Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Криму вранці 10 листопада

Рано вранці 10 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, вибухи були чутні у Феодосії неподалік від нафтобази. Голосно було і в Чорноморському.

У Міністерстві оборони країни-агресора Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники. Третій БПЛА збили над територією Тульської області Росії.

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