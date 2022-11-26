Крим втратить для військ РФ статус "сакральної" території - експерт / Колаж УНІАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Коли армія України дійде до Криму, Москва більше не називатиме його "сакральною" територією. Її війська можуть залишити захоплений півострів в рамках "жесту доброї волі". Причому режим директора Росії Володимира Путіна може залишитися при владі, тоді як його представники будуть виправдовуватися вже за втечу з Кримського півострова. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що режим Путіна може залишитися керувати агресором Росією навіть після того, як російські окупаційні війська залишать Крим за "жестом доброї волі". Росіяни з розумінням поставляться до рішення, як було в ситуації з Херсоном.

"Чітко розуміючи, в якому стані знаходиться російське суспільство, можна прийти до наступного висновку: якщо політичний режим Путіна доживе до цього часу, буде знайдено виправдання, чому довелося залишити Крим. Російське суспільство сприйме це з розумінням, як було у випадку з відходом з Херсона", - вважає Грабський.

За його словами, "сакральний статус" Кримського півострова, яким його "наділила" для себе Москва, не завадить окупантам залишити українську територію.

"Коли ми дійдемо до Криму, про цю "сакральність" говорити вже буде дуже складно. Така ж "сакральність" була щодо Харківщини та звільненої частини Херсонщини. Повірте мені, якщо вони вціліють на той час, вони пояснять своєму населенню, чому так сталося і чим продиктовано прийняте рішення", - підкреслив Сергій Грабський.

Нагадаємо, полковник ЗСУ Сергій Грабський раніше сказав, що битву за Крим можна обговорювати після того, як українські війська вийдуть на узбережжя Азовського моря.

Однак для цього слід спочатку звільнити Мелітополь та Токмак Запорізької області і зруйнувати сухопутний коридор по окупованих територіях до захопленого Криму.

Також Грабський вважає, що Крим буде звільнено Україною під час проведення військово-політичної операції.

Заходи не обов'язково передбачатимуть штурмові дії. Але окупанти в такій ситуації можуть добровільно піти з півострова.

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