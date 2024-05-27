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Коли військовозобов'язані мають повторно оновити дані: пояснення Міноборони

Руслана Заклінська
27 травня 2024, 14:11
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Військовозобов’язані повинні передусім оновити в ТЦК адресу проживання, контактний номер телефону та адреси електронної пошти.
Коли військовозобов'язані мають повторно оновити дані: пояснення Міноборони
Як часто потрібно оновлювати дані у ТЦК / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Військовозобов'язані українці мають оновити облікові дані до 16 липня 2024 року. Після цього персональні дані потрібно оновлювати у разі їх зміни протягом тижня. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Передусім військовозобов’язані повинні уточнити адресу проживання, контактний номер телефону та адреси електронної пошти (за наявності).

Згідно з новими вимогами, військовозобов'язані, які вже оновили свої дані після 18 травня 2024 року, коли закон про мобілізацію набув чинності, мають знову звернутися до військкоматів лише у випадку зміни персональних даних. У такому разі дані потрібно оновити протягом семи днів з моменту зміни.

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Міністерство також зазначило, що ті, хто оновив дані після 16 квітня 2024 року, коли закон був підписаний президентом, але до його набрання чинності, повинні ще раз оновити свої облікові дані.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - оновлення даних військовозобов'язаними

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набрав чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному режимі упродовж 60 днів з дня набрання чинності закону.

Коли військовозобов'язані мають повторно оновити дані: пояснення Міноборони
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також якщо військовозобов'язаний не оновить свої облікові дані протягом двох місяців, тобто до 18 липня, поліція може його затримати і доставити до ТЦК. Проте тут є певні нюанси.

Як повідомляв Главред, система онлайн-обліку військовозобов'язаних "Оберіг" збирає дані з різних реєстрів, зокрема платників податків, що дозволяє ТЦК знаходити роботодавців військовозобов'язаних і організовувати їхні візити до військкоматів. Про це повідомив підполковник Павло Литвин,

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