Кого може затримати поліція та відправити до ТЦК: пояснення юриста

Всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати із собою військовий квиток або інший військово-обліковий документ, а також паспорт.

https://glavred.net/ukraine/kogo-mozhet-zaderzhat-policiya-i-otpravit-v-tck-obyasnenie-yurista-10567352.html Посилання скопійоване

Українці можуть оновити свої облікові дані до 18 липня / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні 18 травня набрав чинності новий мобілізаційний закон. Якщо військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані протягом двох місяців, тобто до 18 липня, поліція може його затримати та доправити до ТЦК. Проте і тут є певні нюанси, повідомила юристка Орися Швець у коментарі "Новини.LIVE".

За її словами, якщо військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані протягом двох місяців і був притягнутий до адміністративної відповідальності, то під час зустрічі ТЦК та поліції може статися факт затримання та доправлення чоловіка до військкомату. Втім, потрібно розуміти, що перед цим має відбутись певна перевірка.

"Потрібно врахувати той факт, що таке затримання провадиться лише за попереднім зверненням представників центрів комплектування в поліцію", - розповідає юристка. відео дня

Орися Швець також наголошує, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати із собою військовий квиток або інший військово-обліковий документ, а також паспорт.

"Ці документи мають право перевіряти як працівники ТЦК і СП, так і представники поліції", - зазначає вона.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, у Раді виступили з пропозицією дати бізнесу можливість бронювати співробітників від мобілізації за щомісячний грошовий внесок у районі 20 тисяч грн за кожного.

Також Україна розглядає питання справедливого і раціонального бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Країні потрібна працююча економіка та інфраструктура для підтримки військових, які захищають країну. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мобілізація військовозобов'язаних віком від 25 років може забезпечити Силам оборони України близько 100 тисяч нових бійців.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред